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Парогенератор Braun IS5145.WH купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Парогенератор Braun IS5145.WH

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Гладильная система Braun IS5145.WH - фото 1
Гладильная система Braun IS5145.WH - фото 2
Гладильная система Braun IS5145.WH - фото 3
Гладильная система Braun IS5145.WH - фото 4
Гладильная система Braun IS5145.WH - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Парогенераторы
  • Гладильная система Braun IS5145.WH - фото 1
  • Гладильная система Braun IS5145.WH - фото 2
  • Гладильная система Braun IS5145.WH - фото 3
  • Гладильная система Braun IS5145.WH - фото 4
  • Гладильная система Braun IS5145.WH - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 295255
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Характеристики

Бренд
Braun
Тип товара
Парогенераторы
Размеры в упаковке, см
42х36х26
Вес, кг.
5.44

Описание товара Парогенератор Braun IS5145.WH

Карманы, пуговицы и кнопки — больше не помеха. Подошва утюга, вдохновлённая формой сноуборда, скользит на 360 град., преодолевая любые препятствия. Вертикальное отпаривание: вы с лёгкостью разгладите шторы и одежду на вешалке, не доставая гладильную доску.

Отзывы о товаре Парогенератор Braun IS5145.WH




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Braun
Тип товара
Парогенераторы
Описание
Карманы, пуговицы и кнопки — больше не помеха. Подошва утюга, вдохновлённая формой сноуборда, скользит на 360 град., преодолевая любые препятствия. Вертикальное отпаривание: вы с лёгкостью разгладите шторы и одежду на вешалке, не доставая гладильную доску.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Парогенератор Braun IS5145.WH - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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