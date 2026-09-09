Душевая система Dorff Logic D0703000SS
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
20 см
Диаметр ручного душа, мм
9 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%21 890 руб. 23 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 294206
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
20 см
Диаметр ручного душа, мм
9 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
экономия воды, легкое очищение
Размеры в упаковке, см
81х38х13
Вес, кг.
3
Описание товара Душевая система Dorff Logic D0703000SS
Душевая система Dorff со смесителем - не продукт для избранных. Мы позаботились о том, чтобы удовольствие от использования верхнего душа стало доступно всем, и при этом предусмотрели удобные дополнительные функции. Хороший хозяин оценит ручные и верхние души солилных диаметров, с возможностью выбора режима, шланги с защитой от перекручивания, стойки с возможностью регулировки по высоте и стильный цвет нержавеющей стали
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Теги товара: стойки с изливом, с изливом
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Бренд
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
20 см
Диаметр ручного душа, мм
9 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Развернуть
Скрытый монтаж
нет
Особенности
экономия воды, легкое очищение
Душевая система Dorff со смесителем - не продукт для избранных. Мы позаботились о том, чтобы удовольствие от использования верхнего душа стало доступно всем, и при этом предусмотрели удобные дополнительные функции. Хороший хозяин оценит ручные и верхние души солилных диаметров, с возможностью выбора режима, шланги с защитой от перекручивания, стойки с возможностью регулировки по высоте и стильный цвет нержавеющей стали
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
Теги товара: стойки с изливом, с изливом
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
Теги товара: стойки с изливом, с изливом
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