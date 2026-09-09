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Душевая система Dorff Logic D0703000SS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая система Dorff Logic D0703000SS

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Душевая система Dorff Logic D0703000SS - фото 1
Душевая система Dorff Logic D0703000SS - фото 2
Душевая система Dorff Logic D0703000SS - фото 3
Душевая система Dorff Logic D0703000SS - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
20 см
Диаметр ручного душа, мм
9 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
  • Душевая система Dorff Logic D0703000SS - фото 1
  • Душевая система Dorff Logic D0703000SS - фото 2
  • Душевая система Dorff Logic D0703000SS - фото 3
  • Душевая система Dorff Logic D0703000SS - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
21 890 руб.  23 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294206
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Характеристики

Бренд
Dorff
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
20 см
Диаметр ручного душа, мм
9 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
экономия воды, легкое очищение
Размеры в упаковке, см
81х38х13
Вес, кг.
3

Описание товара Душевая система Dorff Logic D0703000SS

Душевая система Dorff со смесителем - не продукт для избранных. Мы позаботились о том, чтобы удовольствие от использования верхнего душа стало доступно всем, и при этом предусмотрели удобные дополнительные функции. Хороший хозяин оценит ручные и верхние души солилных диаметров, с возможностью выбора режима, шланги с защитой от перекручивания, стойки с возможностью регулировки по высоте и стильный цвет нержавеющей стали

Отзывы о товаре Душевая система Dorff Logic D0703000SS




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Dorff
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
20 см
Диаметр ручного душа, мм
9 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Развернуть
Скрытый монтаж
нет
Особенности
экономия воды, легкое очищение
Описание
Душевая система Dorff со смесителем - не продукт для избранных. Мы позаботились о том, чтобы удовольствие от использования верхнего душа стало доступно всем, и при этом предусмотрели удобные дополнительные функции. Хороший хозяин оценит ручные и верхние души солилных диаметров, с возможностью выбора режима, шланги с защитой от перекручивания, стойки с возможностью регулировки по высоте и стильный цвет нержавеющей стали
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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