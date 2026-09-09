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Характеристики
Тип товара
Соковыжималки
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 293543
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Соковыжималка Bosch MES4010 с керамическим ножом и большим загрузочным отверстием. Максимальная мощность мотора: 1200Вт. Керамический нож и сито, обработанное методом электрополировки, предотвращают застревание волокон и мякоти, что облегчает очистку после использования. XXL-згрузочное отверстия (84 мм) для быстрой переработки целых плодов без предварительной нарезки. Система «Капля-стоп» предотвращает появление капель сока на рабочей поверхности после окончания отжима. Высокое качество материалов- корпус прибора из аллюминия, литого под давлением. Носик для подачи сока выполнен из нержавеющей стали. Высокая степень безопасности! Функция SafetyStop автоматически отключает мотор соковыжималки при открывании крышки, не позволит включить прибор, если он неправильно собран. 3 скоростных режима для твердых и мягких фруктов и овощей. Вместительный контейнер для жмыха 3л. Кувшин для сока с сепаратором пены, объем 1,5 л. Фиксатор крышки изготовлен из литого алюминия: прочный и надежный. Отсек для хранения кабеля. Подходит для большинства видов овощей и фруктов. Все части прибора (за исключением моторного механизма) пригодны для мытья в посудомоечной машине. Автоматический выброс жмыха. Резиновые ножки-присоски для устойчивости.
Соковыжималка Bosch MES4010 с керамическим ножом и большим загрузочным отверстием. Максимальная мощность мотора: 1200Вт. Керамический нож и сито, обработанное методом электрополировки, предотвращают застревание волокон и мякоти, что облегчает очистку после использования. XXL-згрузочное отверстия (84 мм) для быстрой переработки целых плодов без предварительной нарезки. Система «Капля-стоп» предотвращает появление капель сока на рабочей поверхности после окончания отжима. Высокое качество материалов- корпус прибора из аллюминия, литого под давлением. Носик для подачи сока выполнен из нержавеющей стали. Высокая степень безопасности! Функция SafetyStop автоматически отключает мотор соковыжималки при открывании крышки, не позволит включить прибор, если он неправильно собран. 3 скоростных режима для твердых и мягких фруктов и овощей. Вместительный контейнер для жмыха 3л. Кувшин для сока с сепаратором пены, объем 1,5 л. Фиксатор крышки изготовлен из литого алюминия: прочный и надежный. Отсек для хранения кабеля. Подходит для большинства видов овощей и фруктов. Все части прибора (за исключением моторного механизма) пригодны для мытья в посудомоечной машине. Автоматический выброс жмыха. Резиновые ножки-присоски для устойчивости.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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