Метеостанция Perfeo Angle PF-S2092 Black PF_A4856
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Характеристики
Тип товара
Метеостанция
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб.
В наличии
Код товара: 293330
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
360 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Метеостанция
Барометр
нет
Дисплей
монохромный
Дополнительные функции
часы, будильник
Звуковая индикация
да
Измерение температуры (OUT)
в помещении
Отображение информации
цифры, символы
Страна производитель
Китай
Вес, г.
160
Описание товара Метеостанция Perfeo Angle PF-S2092 Black PF_A4856
Часы-метеостанция PERFEO Angle PF-S2092 черный 30 013 222 предназначены для измерения температуры и влажности в помещении. Также предусмотрен встроенный будильник с функцией повтора. Модель имеет стильный дизайн, который впишется в любой интерьер.
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Бренд
Тип товара
Метеостанция
Барометр
нет
Дисплей
монохромный
Дополнительные функции
часы, будильник
Звуковая индикация
да
Измерение температуры (OUT)
в помещении
Отображение информации
цифры, символы
Страна производитель
Китай
Часы-метеостанция PERFEO Angle PF-S2092 черный 30 013 222 предназначены для измерения температуры и влажности в помещении. Также предусмотрен встроенный будильник с функцией повтора. Модель имеет стильный дизайн, который впишется в любой интерьер.
Метеостанция Perfeo Angle PF-S2092 Black PF_A4856 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 360 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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