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Конвектор 2000W NTL4S 20 NOBO купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конвектор 2000W NTL4S 20 NOBO

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Конвектор 2000W NTL4S 20 NOBO - фото 1
Конвектор 2000W NTL4S 20 NOBO - фото 2
Конвектор 2000W NTL4S 20 NOBO - фото 3
Конвектор 2000W NTL4S 20 NOBO - фото 4
Конвектор 2000W NTL4S 20 NOBO - фото 5
Конвектор 2000W NTL4S 20 NOBO - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
  • Конвектор 2000W NTL4S 20 NOBO - фото 1
  • Конвектор 2000W NTL4S 20 NOBO - фото 2
  • Конвектор 2000W NTL4S 20 NOBO - фото 3
  • Конвектор 2000W NTL4S 20 NOBO - фото 4
  • Конвектор 2000W NTL4S 20 NOBO - фото 5
  • Конвектор 2000W NTL4S 20 NOBO - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 293042
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Характеристики

Бренд
Nobo
Тип товара
Конвектор
Комплектация
конвектор, кронштейн-крепления, инструкция, гарантийный талон, оригинальная фабричная коробка
Мощность обогрева
2 кВт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
1.8
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
25 кв. м
Страна производитель
Ирландия
Вес, кг.
4

Описание товара Конвектор 2000W NTL4S 20 NOBO

Электрические конвекторы NOBO — один из крупнейших производителей электрических конвекторов в Европе. Вся продукция, производимая на заводе Nobo, проходит 100% контроль качества. Для более эффективного решения проблем отопления компания NOBO выпускает несколько модельных рядов электрических конвекторов. Каждая линейка имеет свои особенности и может быть использована для обогрева помещений различного назначения в зависимости от серии, габаритов и технических характеристик. Конвекторы NOBO Oslo NTL 4S высотой 400 мм Настенные конвекторы серии Oslo NTL 4S с термостатом NCU1S, с верхним выходом воздуха . Серия соответствует экологическим стандартам ecoDesign, обеспечивает быстрый обогрев помещения, способствует энергоэффективности системы в целом, благодаря прецизионному термостату и потреблению энергии в режиме ожидания ниже 0,5 Вт. Мощность конвектора Oslo NTL4S 20 2000 Вт, он рассчитан на обогрев помещения размером от 20 до 22 м2.

Отзывы о товаре Конвектор 2000W NTL4S 20 NOBO




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Характеристики
Бренд
Nobo
Тип товара
Конвектор
Комплектация
конвектор, кронштейн-крепления, инструкция, гарантийный талон, оригинальная фабричная коробка
Мощность обогрева
2 кВт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
1.8
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
25 кв. м
Страна производитель
Ирландия
Описание
Электрические конвекторы NOBO — один из крупнейших производителей электрических конвекторов в Европе. Вся продукция, производимая на заводе Nobo, проходит 100% контроль качества. Для более эффективного решения проблем отопления компания NOBO выпускает несколько модельных рядов электрических конвекторов. Каждая линейка имеет свои особенности и может быть использована для обогрева помещений различного назначения в зависимости от серии, габаритов и технических характеристик. Конвекторы NOBO Oslo NTL 4S высотой 400 мм Настенные конвекторы серии Oslo NTL 4S с термостатом NCU1S, с верхним выходом воздуха . Серия соответствует экологическим стандартам ecoDesign, обеспечивает быстрый обогрев помещения, способствует энергоэффективности системы в целом, благодаря прецизионному термостату и потреблению энергии в режиме ожидания ниже 0,5 Вт. Мощность конвектора Oslo NTL4S 20 2000 Вт, он рассчитан на обогрев помещения размером от 20 до 22 м2.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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