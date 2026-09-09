Конвектор 2000W NTL4S 20 NOBO

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Конвектор
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 293042
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Электрические конвекторы NOBO — один из крупнейших производителей электрических конвекторов в Европе.
Вся продукция, производимая на заводе Nobo, проходит 100% контроль качества.
Для более эффективного решения проблем отопления компания NOBO выпускает несколько модельных рядов электрических конвекторов. Каждая линейка имеет свои особенности и может быть использована для обогрева помещений различного назначения в зависимости от серии, габаритов и технических характеристик.
Конвекторы NOBO Oslo NTL 4S высотой 400 мм
Настенные конвекторы серии Oslo NTL 4S с термостатом NCU1S, с верхним выходом воздуха . Серия соответствует экологическим стандартам ecoDesign, обеспечивает быстрый обогрев помещения, способствует энергоэффективности системы в целом, благодаря прецизионному термостату и потреблению энергии в режиме ожидания ниже 0,5 Вт.
Мощность конвектора Oslo NTL4S 20 2000 Вт, он рассчитан на обогрев помещения размером от 20 до 22 м2.
Электрические конвекторы NOBO — один из крупнейших производителей электрических конвекторов в Европе.
Вся продукция, производимая на заводе Nobo, проходит 100% контроль качества.
Для более эффективного решения проблем отопления компания NOBO выпускает несколько модельных рядов электрических конвекторов. Каждая линейка имеет свои особенности и может быть использована для обогрева помещений различного назначения в зависимости от серии, габаритов и технических характеристик.
Конвекторы NOBO Oslo NTL 4S высотой 400 мм
Настенные конвекторы серии Oslo NTL 4S с термостатом NCU1S, с верхним выходом воздуха . Серия соответствует экологическим стандартам ecoDesign, обеспечивает быстрый обогрев помещения, способствует энергоэффективности системы в целом, благодаря прецизионному термостату и потреблению энергии в режиме ожидания ниже 0,5 Вт.
Мощность конвектора Oslo NTL4S 20 2000 Вт, он рассчитан на обогрев помещения размером от 20 до 22 м2.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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