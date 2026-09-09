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Цифровая фоторамка DIGMA PF-843 black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Цифровая фоторамка DIGMA PF-843 black

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Цифровая фоторамка DIGMA PF-843 black - фото 1
Цифровая фоторамка DIGMA PF-843 black - фото 2
Цифровая фоторамка DIGMA PF-843 black - фото 3
Цифровая фоторамка DIGMA PF-843 black - фото 4
Цифровая фоторамка DIGMA PF-843 black - фото 5
Цифровая фоторамка DIGMA PF-843 black - фото 6
Цифровая фоторамка DIGMA PF-843 black - фото 7
Цифровая фоторамка DIGMA PF-843 black - фото 8
Цифровая фоторамка DIGMA PF-843 black - фото 9
Цифровая фоторамка DIGMA PF-843 black - фото 10
Цифровая фоторамка DIGMA PF-843 black - фото 11
Цифровая фоторамка DIGMA PF-843 black - фото 12
Цифровая фоторамка DIGMA PF-843 black - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цифровые фоторамки
  • Цифровая фоторамка DIGMA PF-843 black - фото 1
  • Цифровая фоторамка DIGMA PF-843 black - фото 2
  • Цифровая фоторамка DIGMA PF-843 black - фото 3
  • Цифровая фоторамка DIGMA PF-843 black - фото 4
  • Цифровая фоторамка DIGMA PF-843 black - фото 5
  • Цифровая фоторамка DIGMA PF-843 black - фото 6
  • Цифровая фоторамка DIGMA PF-843 black - фото 7
  • Цифровая фоторамка DIGMA PF-843 black - фото 8
  • Цифровая фоторамка DIGMA PF-843 black - фото 9
  • Цифровая фоторамка DIGMA PF-843 black - фото 10
  • Цифровая фоторамка DIGMA PF-843 black - фото 11
  • Цифровая фоторамка DIGMA PF-843 black - фото 12
  • Цифровая фоторамка DIGMA PF-843 black - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 292913
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Цифровые фоторамки
Размеры в упаковке, см
30х30х10
Вес, г.
590

Описание товара Цифровая фоторамка DIGMA PF-843 black

Digma PF843BK – многофункциональная цифровая рамка с восьмидюймовым дисплеем. Он выполнен по технологии IPS, которая обеспечивает широкий угол обзора. Вы сможете разместить устройство на любой поверхности и смотреть фотографии, слайд-шоу и видео, находясь в удобном положении. комфорт. Аксессуар снабжён компактным пультом управления. Вы не потеряете его, потому что для хранения в корпусе есть специальный отсек. Фоторамка поддерживает воспроизведение фотофайлов с одновременным музыкальным сопровождением и просмотр видео в формате HD.

Отзывы о товаре Цифровая фоторамка DIGMA PF-843 black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Цифровые фоторамки
Описание
Digma PF843BK – многофункциональная цифровая рамка с восьмидюймовым дисплеем. Он выполнен по технологии IPS, которая обеспечивает широкий угол обзора. Вы сможете разместить устройство на любой поверхности и смотреть фотографии, слайд-шоу и видео, находясь в удобном положении. комфорт. Аксессуар снабжён компактным пультом управления. Вы не потеряете его, потому что для хранения в корпусе есть специальный отсек. Фоторамка поддерживает воспроизведение фотофайлов с одновременным музыкальным сопровождением и просмотр видео в формате HD.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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