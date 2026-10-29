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Мясорубка BBK MG2005 White-Grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мясорубка BBK MG2005 White-Grey

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
металл
Номинальная мощность
250
Мощность при блокировке вала
2000
Цвет
белый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
5
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2
  • Мясорубка BBK MG2005 White-Grey - фото 1
  • Мясорубка BBK MG2005 White-Grey - фото 2
  • Мясорубка BBK MG2005 White-Grey - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 73 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 292123
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Мясорубка BBK MG2005 White-Grey
4 550 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
металл
Номинальная мощность
250
Мощность при блокировке вала
2000
Цвет
белый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
5
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2
Насадки
насадка-терка, насадка для приготовления колбас, насадка для шинковки, насадка для кеббе, диск для фарша
Соковыжималка
нет
Материал лотка
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х24х18
Вес, кг.
3.55

Описание товара Мясорубка BBK MG2005 White-Grey

Описание товара Мясорубка BBK MG2005 White-Grey Современная мясорубка BBK MG2005 станет незаменимым помощником на любой кухне. При максимальной мощности 2000 Вт имеет отличную производительность – 2 кг/мин. В комплект входят 2 перфорированных диска для фарша, насадки для приготовления колбасок и кеббе, а также 3 барабана для терки и шинковки. Важной характеристикой является наличие реверса – обратная прокрутка шнека, позволяющая избавиться от намотавшихся жил, затрудняющих работу устройства. Также в модели предусмотрен отсек для насадок. Смотрите также: Блендеры , Кухонные измельчители , Кухонные комбайны , Миксеры , Мясорубки , Электротерки , для колбас , пластиковые Теги товара: металлические



Теги товара: металлические

Отзывы о товаре Мясорубка BBK MG2005 White-Grey




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
металл
Номинальная мощность
250
Мощность при блокировке вала
2000
Цвет
белый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
5
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2
Насадки
насадка-терка, насадка для приготовления колбас, насадка для шинковки, насадка для кеббе, диск для фарша
Соковыжималка
нет
Развернуть
Материал лотка
металл
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Мясорубка BBK MG2005 White-Grey Современная мясорубка BBK MG2005 станет незаменимым помощником на любой кухне. При максимальной мощности 2000 Вт имеет отличную производительность – 2 кг/мин. В комплект входят 2 перфорированных диска для фарша, насадки для приготовления колбасок и кеббе, а также 3 барабана для терки и шинковки. Важной характеристикой является наличие реверса – обратная прокрутка шнека, позволяющая избавиться от намотавшихся жил, затрудняющих работу устройства. Также в модели предусмотрен отсек для насадок. Смотрите также: Блендеры , Кухонные измельчители , Кухонные комбайны , Миксеры , Мясорубки , Электротерки , для колбас , пластиковые Теги товара: металлические


Теги товара: металлические
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Мясорубка BBK MG2005 White-Grey - по цене 4550 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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