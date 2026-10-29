Мясорубка BBK MG2005 White-Grey
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
металл
Номинальная мощность
250
Мощность при блокировке вала
2000
Цвет
белый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
5
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб.
В наличии
Код товара: 292123
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 550 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
металл
Номинальная мощность
250
Мощность при блокировке вала
2000
Цвет
белый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
5
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2
Насадки
насадка-терка, насадка для приготовления колбас, насадка для шинковки, насадка для кеббе, диск для фарша
Соковыжималка
нет
Материал лотка
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х24х18
Вес, кг.
3.55
Описание товара Мясорубка BBK MG2005 White-Grey
Описание товара Мясорубка BBK MG2005 White-Grey Современная мясорубка BBK MG2005 станет незаменимым помощником на любой кухне. При максимальной мощности 2000 Вт имеет отличную производительность – 2 кг/мин. В комплект входят 2 перфорированных диска для фарша, насадки для приготовления колбасок и кеббе, а также 3 барабана для терки и шинковки. Важной характеристикой является наличие реверса – обратная прокрутка шнека, позволяющая избавиться от намотавшихся жил, затрудняющих работу устройства. Также в модели предусмотрен отсек для насадок. Смотрите также: Блендеры , Кухонные измельчители , Кухонные комбайны , Миксеры , Мясорубки , Электротерки , для колбас , пластиковые Теги товара: металлические
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас, пластиковые
Теги товара: металлические
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 510 руб.1128 руб. в СплитМясорубка BQ MG1006 Black
-
В наличииЦена 4 590 руб.1148 руб. в СплитМясорубка Kitfort КТ-2112-1 1300Вт белый/синий
-
В наличииЦена 5 120 руб.1280 руб. в СплитМясорубка Аксион М 33.04 1500Вт белый
-
В наличииЦена 5 220 руб.1305 руб. в СплитМясорубка Аксион М 33.01 1500Вт белый
-
В наличииЦена 5 460 руб.1365 руб. в СплитМясорубка Hyundai HY-MG4422 1200Вт черный/серебристый
-
В наличииЦена 5 770 руб.1443 руб. в СплитМясорубка Vitek VT-3636
-
В наличииЦена 6 270 руб.1568 руб. в СплитМясорубка Rondell RDE-1453 2000Вт черный
-
В наличииЦена 6 410 руб.1603 руб. в СплитМясорубка Мастерица КЭМ-02 600Вт белый
-
В наличииЦена 7 250 руб.1813 руб. в СплитМясорубка Gorenje MG1602W 1600Вт белый
-
В наличииЦена 9 210 руб.2303 руб. в СплитМясорубка Bosch MFW2510W
-
В наличииЦена 9 470 руб.2368 руб. в СплитМясорубка Bosch MFWS420W
-
В наличииЦена 9 510 руб.2378 руб. в СплитМясорубка BQ MG1010 Тёмно-Серый
Бренд
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
металл
Номинальная мощность
250
Мощность при блокировке вала
2000
Цвет
белый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
5
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2
Насадки
насадка-терка, насадка для приготовления колбас, насадка для шинковки, насадка для кеббе, диск для фарша
Соковыжималка
нет
Развернуть
Материал лотка
металл
Страна производитель
Китай
Описание товара Мясорубка BBK MG2005 White-Grey Современная мясорубка BBK MG2005 станет незаменимым помощником на любой кухне. При максимальной мощности 2000 Вт имеет отличную производительность – 2 кг/мин. В комплект входят 2 перфорированных диска для фарша, насадки для приготовления колбасок и кеббе, а также 3 барабана для терки и шинковки. Важной характеристикой является наличие реверса – обратная прокрутка шнека, позволяющая избавиться от намотавшихся жил, затрудняющих работу устройства. Также в модели предусмотрен отсек для насадок. Смотрите также: Блендеры , Кухонные измельчители , Кухонные комбайны , Миксеры , Мясорубки , Электротерки , для колбас , пластиковые Теги товара: металлические
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас, пластиковые
Теги товара: металлические
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас, пластиковые
Теги товара: металлические
Купить Мясорубка BBK MG2005 White-Grey - по цене 4550 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мясорубка BBK MG2005 White-Grey