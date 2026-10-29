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Мясорубка Мастерица КЭМ-02 600Вт белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мясорубка Мастерица КЭМ-02 600Вт белый

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Мясорубка Мастерица КЭМ-02 600Вт белый - фото 1
Мясорубка Мастерица КЭМ-02 600Вт белый - фото 2
Мясорубка Мастерица КЭМ-02 600Вт белый - фото 3
Мясорубка Мастерица КЭМ-02 600Вт белый - фото 4
Мясорубка Мастерица КЭМ-02 600Вт белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
130
Мощность при блокировке вала
600
Цвет
белый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
10
Максимальная производительность, кг/мин
0.6
Насадки
насадка-терка, насадка для шинковки, диск для фарша
  • Мясорубка Мастерица КЭМ-02 600Вт белый - фото 1
  • Мясорубка Мастерица КЭМ-02 600Вт белый - фото 2
  • Мясорубка Мастерица КЭМ-02 600Вт белый - фото 3
  • Мясорубка Мастерица КЭМ-02 600Вт белый - фото 4
  • Мясорубка Мастерица КЭМ-02 600Вт белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 410 руб. 
Начислим 103 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 457042
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Мясорубка Мастерица КЭМ-02 600Вт белый
6 410 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мастерица
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
130
Мощность при блокировке вала
600
Цвет
белый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
10
Максимальная производительность, кг/мин
0.6
Длина сетевого шнура
1.6
Насадки
насадка-терка, насадка для шинковки, диск для фарша
Соковыжималка
нет
Материал лотка
пластик
Комплектация
приставка-овощерезка, загрузочный лоток, документация, насадка для шинковки, 2 перфорированных диска для фарша на 4.4 мм и 7 мм, 2 толкателя, 5 запасных переходников, 2 насадки-терки
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
35х25х13
Вес, кг.
3.4

Описание товара Мясорубка Мастерица КЭМ-02 600Вт белый

Мясорубка Мастерица КЭМ-02 станет незаменимой помощницей на кухне практичной хозяйки. Максимальная мощность такого устройства составит 600 Вт. С помощью этой мясорубки можно переработать за час 40 кг. В комплект входят пять запасных переходников, два перфорированных диска (4.4 мм, 7 мм) и три барабана для шинкования и перетирания продуктов с отдельным толкателем и лотком.



Теги товара: пластиковые

Отзывы о товаре Мясорубка Мастерица КЭМ-02 600Вт белый




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Характеристики
Бренд
Мастерица
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
130
Мощность при блокировке вала
600
Цвет
белый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
10
Максимальная производительность, кг/мин
0.6
Длина сетевого шнура
1.6
Насадки
насадка-терка, насадка для шинковки, диск для фарша
Соковыжималка
нет
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Материал лотка
пластик
Комплектация
приставка-овощерезка, загрузочный лоток, документация, насадка для шинковки, 2 перфорированных диска для фарша на 4.4 мм и 7 мм, 2 толкателя, 5 запасных переходников, 2 насадки-терки
Страна производитель
Россия
Описание
Мясорубка Мастерица КЭМ-02 станет незаменимой помощницей на кухне практичной хозяйки. Максимальная мощность такого устройства составит 600 Вт. С помощью этой мясорубки можно переработать за час 40 кг. В комплект входят пять запасных переходников, два перфорированных диска (4.4 мм, 7 мм) и три барабана для шинкования и перетирания продуктов с отдельным толкателем и лотком.


Теги товара: пластиковые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мясорубка Мастерица КЭМ-02 600Вт белый - этот товар вы можете купить по цене 6410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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