Top.Mail.Ru
Мясорубка Gorenje MG1602W 1600Вт белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мясорубка Gorenje MG1602W 1600Вт белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мясорубка Gorenje MG1602W 1600Вт белый - фото 1
Мясорубка Gorenje MG1602W 1600Вт белый - фото 2
Мясорубка Gorenje MG1602W 1600Вт белый - фото 3
Мясорубка Gorenje MG1602W 1600Вт белый - фото 4
Мясорубка Gorenje MG1602W 1600Вт белый - фото 5
Мясорубка Gorenje MG1602W 1600Вт белый - фото 6
Мясорубка Gorenje MG1602W 1600Вт белый - фото 7
Мясорубка Gorenje MG1602W 1600Вт белый - фото 8
Мясорубка Gorenje MG1602W 1600Вт белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
  • Мясорубка Gorenje MG1602W 1600Вт белый - фото 1
  • Мясорубка Gorenje MG1602W 1600Вт белый - фото 2
  • Мясорубка Gorenje MG1602W 1600Вт белый - фото 3
  • Мясорубка Gorenje MG1602W 1600Вт белый - фото 4
  • Мясорубка Gorenje MG1602W 1600Вт белый - фото 5
  • Мясорубка Gorenje MG1602W 1600Вт белый - фото 6
  • Мясорубка Gorenje MG1602W 1600Вт белый - фото 7
  • Мясорубка Gorenje MG1602W 1600Вт белый - фото 8
  • Мясорубка Gorenje MG1602W 1600Вт белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 390 руб. 
Начислим 119 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 571681
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мясорубка Gorenje MG1602W 1600Вт белый
7 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gorenje
Тип товара
Мясорубки
Размеры в упаковке, см
21х18х15
Вес, кг.
2.95

Описание товара Мясорубка Gorenje MG1602W 1600Вт белый

Мясорубка MG1602W. Макс. мощность двигателя: 1600 Вт, Производительность (кг/мин.): 1.9, Быстрая остановка мотора для большей безопасности. Мясорубка оснащена переключателем для реверсивного вращения шнека. Реверс справится с застрявшими жилистыми кусками мяса - при режиме обратного хода шнек их вытолкнет назад. Эта функция экономит ваше время, ведь не нужно разбирать мясорубку, чтобы очистить шнек от застрявших волокон мяса. Мясорубки Gorenje чрезвычайно просты в использовании. Они многофункциональны и совершенно безопасны. Их можно быстро и легко разобрать, очистить, высушить и снова собрать. Они компактны и не занимают много места.

Отзывы о товаре Мясорубка Gorenje MG1602W 1600Вт белый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Gorenje
Тип товара
Мясорубки
Описание
Мясорубка MG1602W. Макс. мощность двигателя: 1600 Вт, Производительность (кг/мин.): 1.9, Быстрая остановка мотора для большей безопасности. Мясорубка оснащена переключателем для реверсивного вращения шнека. Реверс справится с застрявшими жилистыми кусками мяса - при режиме обратного хода шнек их вытолкнет назад. Эта функция экономит ваше время, ведь не нужно разбирать мясорубку, чтобы очистить шнек от застрявших волокон мяса. Мясорубки Gorenje чрезвычайно просты в использовании. Они многофункциональны и совершенно безопасны. Их можно быстро и легко разобрать, очистить, высушить и снова собрать. Они компактны и не занимают много места.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мясорубка Gorenje MG1602W 1600Вт белый - этот товар вы можете купить по цене 7390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...