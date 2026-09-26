Мясорубка Gorenje MG1602W 1600Вт белый
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Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 390 руб.
В наличии
Код товара: 571681
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 390 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
21х18х15
Вес, кг.
2.95
Описание товара Мясорубка Gorenje MG1602W 1600Вт белый
Мясорубка MG1602W. Макс. мощность двигателя: 1600 Вт, Производительность (кг/мин.): 1.9, Быстрая остановка мотора для большей безопасности. Мясорубка оснащена переключателем для реверсивного вращения шнека. Реверс справится с застрявшими жилистыми кусками мяса - при режиме обратного хода шнек их вытолкнет назад. Эта функция экономит ваше время, ведь не нужно разбирать мясорубку, чтобы очистить шнек от застрявших волокон мяса. Мясорубки Gorenje чрезвычайно просты в использовании. Они многофункциональны и совершенно безопасны. Их можно быстро и легко разобрать, очистить, высушить и снова собрать. Они компактны и не занимают много места.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас, металлические, пластиковые
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Мясорубка MG1602W. Макс. мощность двигателя: 1600 Вт, Производительность (кг/мин.): 1.9, Быстрая остановка мотора для большей безопасности. Мясорубка оснащена переключателем для реверсивного вращения шнека. Реверс справится с застрявшими жилистыми кусками мяса - при режиме обратного хода шнек их вытолкнет назад. Эта функция экономит ваше время, ведь не нужно разбирать мясорубку, чтобы очистить шнек от застрявших волокон мяса. Мясорубки Gorenje чрезвычайно просты в использовании. Они многофункциональны и совершенно безопасны. Их можно быстро и легко разобрать, очистить, высушить и снова собрать. Они компактны и не занимают много места.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас, металлические, пластиковые
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас, металлические, пластиковые
Мясорубка Gorenje MG1602W 1600Вт белый - этот товар вы можете купить по цене 7390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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