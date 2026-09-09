Описание товара Микроскоп стерео Микромед МС-2-ZOOM Digital

Стереоскопический цифровой микроскоп Микромед МС-2-ZООM Digital предназначен для наблюдения и выведения изображения на экран ПК как объемных объектов, так и тонких пленочных и прозрачных объектов, а также выполнения разнообразных тонких работ, когда требуется производить какие-либо операции с объектом в ходе наблюдения: препарирования – в биологии, изучения образцов горных пород – в минералогии, выполнения различных технологических операций – в полупроводниковой промышленности, а также в других областях науки и техники. Стереоскопическое восприятие облегчает эти операции. Наблюдение может производиться как при естественном, так и при искусственном освещении в отраженном и проходящем свете. Конструкция основания микроскопа предусматривает наличие встроенных осветителей отраженного и проходящего света с регулировкой яркости. Стереомикроскоп Микромед МС-2-ZООM Digital идеален для биологических исследований на малых увеличениях, а также для изучения растений и насекомых. Данная модель используется в ювелирной промышленности. Для радио монтажных работ рекомендуем использовать дополнительный штатив TD. Модель МС-2-ZOOM Digital в комплекте с темнопольным устройством и ювелирным пинцетом используется для гемологических исследований. При изменении увеличения объектива или увеличения окуляров рабочее расстояние не изменяется и составляет 85 мм. Но оно может быть увеличено до 172 мм или уменьшено до 28 мм с помощью дополнительных насадок на объектив, изменяющих и общее увеличение микроскопа. Обладая богатым набором аксессуаров, микроскоп отличается многосторонностью. Общий диапазон системы смены увеличения от 2,5 до 160 крат, в базовой комплектации – от 10 до 40 крат. Конструкция визуальной насадки микроскопа МС-2-ZООM Digital позволяет выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью встроенной камеры 1,3 МП. Таким образом можно одновренменно проводить исследование через окуляры и на экране. В отличии от тринокулряных моделей стереомикроскопов, у которых производится переключение светового потока с левого тубуса на вертикальный выход, МС-2-ZООM Digital в режиме включенной камеры позволяет производить наблюдение обоими глазами.