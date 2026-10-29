VoIP-телефон Grandstream DP750
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Характеристики
Описание товара VoIP-телефон Grandstream DP750
DP750 является продвинутой DECT VoIP базовой станции, которая работает совместно с 5 трубками DP720 DECT предлагая мобильность для бизнес и домашних пользователей. База может работать на расстоянии до 300 метров на открытом воздухе и в помещении до 50 метров, что даёт пользователям свободу передвижения на работе или дома, обеспечивая достаточную гибкость. DP750 поддерживает до 10 SIP аккаунтов и до 4 одновременных вызовов, в т.ч. 3-х стороннюю конференц связь, full-HD аудио и интегрированный PoE. Возможно использовать единый аккаунт для всех трубок, что даёт невероятную свободу в размещении трубок. DP750 поддерживает различные способы авто-настройки через TLS/SRTP/ HTTPS. Совместное использование DP720 и DP750 позволяет реализовать законченное DECT VoIP решение.
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