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Сетка и режущий блок Braun 21B купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетка и режущий блок Braun 21B

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Сетка и режущий блок Braun 21B - фото 1
Сетка и режущий блок Braun 21B - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетка и режущий блок для бритв
  • Сетка и режущий блок Braun 21B - фото 1
  • Сетка и режущий блок Braun 21B - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 282499
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Характеристики

Бренд
Braun
Тип товара
Сетка и режущий блок для бритв
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х3
Вес, г.
30

Описание товара Сетка и режущий блок Braun 21B

Braun рекомендует менять сетку и режущую головку вашей бритвы каждые 18 месяцев, чтобы поддержать максимальную производительность бритвы. Для идеального бритья каждый день.

Отзывы о товаре Сетка и режущий блок Braun 21B




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Braun
Тип товара
Сетка и режущий блок для бритв
Страна производитель
Китай
Описание
Braun рекомендует менять сетку и режущую головку вашей бритвы каждые 18 месяцев, чтобы поддержать максимальную производительность бритвы. Для идеального бритья каждый день.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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