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Аккумулятор GreenBean GB-BP 300 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумулятор GreenBean GB-BP 300

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Аккумулятор GreenBean GB-BP 300 - фото 1
Аккумулятор GreenBean GB-BP 300 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Модель аккумулятора
GB-BP 300
  • Аккумулятор GreenBean GB-BP 300 - фото 1
  • Аккумулятор GreenBean GB-BP 300 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 281402
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Модель аккумулятора
GB-BP 300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х12х11
Вес, г.
200

Описание товара Аккумулятор GreenBean GB-BP 300

Аккумулятор GreenBean GB-BP 300 ёмкостью 20?100 мАч предназначен для питания оборудования торговой марки GreenBean. Потребляемая мощность подключённых приборов до 200 Вт. Крепление аккумулятора V-Mount. Предусмотрен разъём D-Tap для подключения дополнительного оборудования. На корпусе прибора предусмотрена светодиодная индикация заряда. С помощью дополнительной площадки V-Mount (приобретается отдельно) возможна установка на большинство осветителей не оснащённых V-mount и напряжение которых не превышает 16 В. Аккумуляторы GreenBean сохраняют работоспособность при температурах от -10°С до +60°С.

Отзывы о товаре Аккумулятор GreenBean GB-BP 300




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Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Модель аккумулятора
GB-BP 300
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумулятор GreenBean GB-BP 300 ёмкостью 20?100 мАч предназначен для питания оборудования торговой марки GreenBean. Потребляемая мощность подключённых приборов до 200 Вт. Крепление аккумулятора V-Mount. Предусмотрен разъём D-Tap для подключения дополнительного оборудования. На корпусе прибора предусмотрена светодиодная индикация заряда. С помощью дополнительной площадки V-Mount (приобретается отдельно) возможна установка на большинство осветителей не оснащённых V-mount и напряжение которых не превышает 16 В. Аккумуляторы GreenBean сохраняют работоспособность при температурах от -10°С до +60°С.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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