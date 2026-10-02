Решетка-гриль Grinda Barbecue 424732 340x260 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Решетка для барбекю
Материал
нержавеющая сталь, древесина
Материал ручки
нержавеющая сталь
Габариты, мм
340x260 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб.
В наличии
Код товара: 281033
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
910 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Решетка для барбекю
Материал
нержавеющая сталь, древесина
Материал ручки
нержавеющая сталь
Габариты, мм
340x260 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
66х37х6
Вес, г.
740
Описание товара Решетка-гриль Grinda Barbecue 424732 340x260 мм
Решётка-гриль объемная GRINDA Barbecue, 340х260 мм, нержавеющая сталь 424732 предназначена для приготовления овощей и мяса на мангале. Изготовлена из нержавеющей стали, которая обеспечивает длительный срок эксплуатации. Деревянная ручка защищает руки от ожогов. Решетка имеет фиксатор, который защищает от случайного открытия.
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Бренд
Тип товара
Решетка для барбекю
Материал
нержавеющая сталь, древесина
Материал ручки
нержавеющая сталь
Габариты, мм
340x260 мм
Страна производитель
Россия
Решётка-гриль объемная GRINDA Barbecue, 340х260 мм, нержавеющая сталь 424732 предназначена для приготовления овощей и мяса на мангале. Изготовлена из нержавеющей стали, которая обеспечивает длительный срок эксплуатации. Деревянная ручка защищает руки от ожогов. Решетка имеет фиксатор, который защищает от случайного открытия.
Смотрите также: Барбекю грили, Посуда для пикника, Термосумки и термобоксы
Смотрите также: Барбекю грили, Посуда для пикника, Термосумки и термобоксы
Решетка-гриль Grinda Barbecue 424732 340x260 мм - по цене 910 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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