Top.Mail.Ru
Тестер напряжения UNI-T UT18D купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Тестер напряжения UNI-T UT18D

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Тестер напряжения UNI-T UT18D - фото 1
Тестер напряжения UNI-T UT18D - фото 2
Тестер напряжения UNI-T UT18D - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тестер
  • Тестер напряжения UNI-T UT18D - фото 1
  • Тестер напряжения UNI-T UT18D - фото 2
  • Тестер напряжения UNI-T UT18D - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 280718
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
UNI-T
Тип товара
Тестер
Размеры в упаковке, см
17х14х10
Вес, г.
470

Описание товара Тестер напряжения UNI-T UT18D

Тестер напряжения UNI-T UT18D – тестер для измерения постоянного и переменного напряжения (включая трехфазовый переменный ток), индикатор фаз трехфазной сети, тестирования устройства защитного отключения, одноканальных измерений (может найти ноль в проводе), самопроверки и др. Подходит для использования в областях плавления, электроники, производства, защиты, электроснабжения, нефтепродуктов, и химической промышленности. Также используется для решения комплексных проблем электроники, заводской автоматизации, распределения электричества и электрического оборудования.

Отзывы о товаре Тестер напряжения UNI-T UT18D




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
UNI-T
Тип товара
Тестер
Описание
Тестер напряжения UNI-T UT18D – тестер для измерения постоянного и переменного напряжения (включая трехфазовый переменный ток), индикатор фаз трехфазной сети, тестирования устройства защитного отключения, одноканальных измерений (может найти ноль в проводе), самопроверки и др. Подходит для использования в областях плавления, электроники, производства, защиты, электроснабжения, нефтепродуктов, и химической промышленности. Также используется для решения комплексных проблем электроники, заводской автоматизации, распределения электричества и электрического оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тестер напряжения UNI-T UT18D - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...