Тестер напряжения Зубр Мастер 45235
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Характеристики
Тип товара
Тестер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб.
В наличии
Код товара: 280714
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
360 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тестер
Напр. переменного тока, В
250
Сопротивление, МОм
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х6х2
Вес, г.
37
Описание товара Тестер напряжения Зубр Мастер 45235
Тестер ЗУБР — надежный и компактный инструмент для проверки электрических цепей. Обладая весом всего 0,04 кг, он удобен для переноски и использования в любых условиях. Устройство рассчитано на работу с переменным током напряжением до 250 В, что делает его универсальным прибором для большинства бытовых и профессиональных нужд. Бренд ЗУБР славится своим качеством и надежностью, поэтому тестер гарантирует высокую точность и долговечность. Этот инструмент станет незаменимым помощником для электриков и любителей делать ремонт своими руками.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Тестер
Напр. переменного тока, В
250
Сопротивление, МОм
50
Страна производитель
Китай
Тестер ЗУБР — надежный и компактный инструмент для проверки электрических цепей. Обладая весом всего 0,04 кг, он удобен для переноски и использования в любых условиях. Устройство рассчитано на работу с переменным током напряжением до 250 В, что делает его универсальным прибором для большинства бытовых и профессиональных нужд. Бренд ЗУБР славится своим качеством и надежностью, поэтому тестер гарантирует высокую точность и долговечность. Этот инструмент станет незаменимым помощником для электриков и любителей делать ремонт своими руками.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Тестер напряжения Зубр Мастер 45235 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 360 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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