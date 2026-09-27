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Степлер ручной Зубр 4-31573 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Степлер ручной Зубр 4-31573

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Степлер ручной Зубр 4-31573 - фото 1
Степлер ручной Зубр 4-31573 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительные степлеры
  • Степлер ручной Зубр 4-31573 - фото 1
  • Степлер ручной Зубр 4-31573 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 279214
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Строительные степлеры
Высота, см
18.5
Ширина, см
3.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х19х4
Вес, г.
840

Описание товара Степлер ручной Зубр 4-31573

Скобозабивной пистолет ЗУБР Про-140 4-31573 - ручной инструмент, который позволяет быстро закрепить различные материалы к деревянной, пластиковой, гипсокартонной и другим подобным поверхностям. Корпус пистолета изготовлен из металла, что значительно увеличивает срок службы инструмента.



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Отзывы о товаре Степлер ручной Зубр 4-31573




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Строительные степлеры
Высота, см
18.5
Ширина, см
3.7
Страна производитель
Китай
Описание
Скобозабивной пистолет ЗУБР Про-140 4-31573 - ручной инструмент, который позволяет быстро закрепить различные материалы к деревянной, пластиковой, гипсокартонной и другим подобным поверхностям. Корпус пистолета изготовлен из металла, что значительно увеличивает срок службы инструмента.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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