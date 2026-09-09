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Пылесос строительный Makita VC3011L купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос строительный Makita VC3011L

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Пылесос строительный Makita VC3011L - фото 1
Пылесос строительный Makita VC3011L - фото 2
Пылесос строительный Makita VC3011L - фото 3
Пылесос строительный Makita VC3011L - фото 4
Пылесос строительный Makita VC3011L - фото 5
Пылесос строительный Makita VC3011L - фото 6
Пылесос строительный Makita VC3011L - фото 7
Пылесос строительный Makita VC3011L - фото 8
Пылесос строительный Makita VC3011L - фото 9
Пылесос строительный Makita VC3011L - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Пылесос строительный Makita VC3011L - фото 1
  • Пылесос строительный Makita VC3011L - фото 2
  • Пылесос строительный Makita VC3011L - фото 3
  • Пылесос строительный Makita VC3011L - фото 4
  • Пылесос строительный Makita VC3011L - фото 5
  • Пылесос строительный Makita VC3011L - фото 6
  • Пылесос строительный Makita VC3011L - фото 7
  • Пылесос строительный Makita VC3011L - фото 8
  • Пылесос строительный Makita VC3011L - фото 9
  • Пылесос строительный Makita VC3011L - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 277988
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Характеристики

Бренд
Makita
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х30х30
Вес, кг.
10.41

Описание товара Пылесос строительный Makita VC3011L

Пылесос строительный Makita VC3011L



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Отзывы о товаре Пылесос строительный Makita VC3011L




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Makita
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос строительный Makita VC3011L


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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