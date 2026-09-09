Станция паяльная Quick 203 ESD
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Характеристики
Описание товара Станция паяльная Quick 203 ESD
Сверхбыстрый индукционный разогрев жала токами высокой частоты 400 кГц. Дизайн с разделением нагревательного элемента, температурного сенсора и жала паяльника. Низкая стоимость заменяемых деталей. Температурный сенсор расположен близко к кончику жала. Интеллектуальная пайка - мощность изменяется в зависимости от площади пайки, отсутствие эффекта холодной пайки. Режим блокировки температуры жала. Автоматический переход паяльной станции QUICK 203 ESD в режим сна. ЖК-индикация температуры. Лёгкость управления. Широкая номенклатура сменных жал для индукционной паяльной станции QUICK 203 ESD. Индукционная паяльная станция QUICK 203 соответствует требованиям ESD-защиты.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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