Станция паяльная Element 852D++
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Характеристики
Тип товара
Паяльная станция
Мощность
700
Напряжение питания
220
Комплектация
кронштейн для фена, насадки для фена 3 шт., держатель термофена, гарантийный талон, термофен, паяльник, подставка для паяльника, набор крепежа, документация, губка
Регулировка мощности
плавная
Минимальная температура нагрева
100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%5 860 руб. 8 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 276974
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Паяльная станция
Мощность
700
Напряжение питания
220
Комплектация
кронштейн для фена, насадки для фена 3 шт., держатель термофена, гарантийный талон, термофен, паяльник, подставка для паяльника, набор крепежа, документация, губка
Регулировка мощности
плавная
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
металл
Минимальная температура нагрева
100
Тип нагревателя
керамический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х21х21
Вес, кг.
2.96
Описание товара Станция паяльная Element 852D++
Паяльная станция с держателем фена ELEMENT 852D++ 16553 - это двухканальная паяльная станция с цифровой индикацией температуры, которая предназначена для монтажа/демонтажа различных компонентов при ремонте радиотехники. Широкий ассортимент насадок позволяет работать с микросхемами в корпусах (QFP, SOP, PLCC). Представленный аппарат отличается высокой производительностью и способствует получению высококачественной пайки.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Паяльная станция
Мощность
700
Напряжение питания
220
Комплектация
кронштейн для фена, насадки для фена 3 шт., держатель термофена, гарантийный талон, термофен, паяльник, подставка для паяльника, набор крепежа, документация, губка
Регулировка мощности
плавная
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
металл
Минимальная температура нагрева
100
Тип нагревателя
керамический
Страна производитель
Китай
Паяльная станция с держателем фена ELEMENT 852D++ 16553 - это двухканальная паяльная станция с цифровой индикацией температуры, которая предназначена для монтажа/демонтажа различных компонентов при ремонте радиотехники. Широкий ассортимент насадок позволяет работать с микросхемами в корпусах (QFP, SOP, PLCC). Представленный аппарат отличается высокой производительностью и способствует получению высококачественной пайки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Достоинства:
Комментарий:
Доволен как слон. Все работает. Надеюсь будет долго служить. Берите не пожалеете.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аппарат, все работает. Доставка и упаковка на 5.
Достоинства:
Комментарий:
На фото видно ошибку по фену. Фен сразу не включился. Опыт работы с паяльными станциями большой. Не советую
Достоинства:
Комментарий:
Отличный рабочий инструмент, использую для пайки каждый день.
Достоинства:
Комментарий:
по функционалу дополню позже пока впечатление на троечку
Достоинства:
Комментарий:
Станция понравилась, сразу удалось перепаять видеочип на ноутбуке, получилось с первого раза. За такую цену рекомендую.
Станция паяльная Element 852D++ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Станция паяльная Element 852D++
Достоинства:
Комментарий:
Доволен как слон. Все работает. Надеюсь будет долго служить. Берите не пожалеете.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аппарат, все работает. Доставка и упаковка на 5.
Достоинства:
Комментарий:
На фото видно ошибку по фену. Фен сразу не включился. Опыт работы с паяльными станциями большой. Не советую
Достоинства:
Комментарий:
Отличный рабочий инструмент, использую для пайки каждый день.
Достоинства:
Комментарий:
по функционалу дополню позже пока впечатление на троечку
Достоинства:
Комментарий:
Станция понравилась, сразу удалось перепаять видеочип на ноутбуке, получилось с первого раза. За такую цену рекомендую.