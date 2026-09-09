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Нож Victorinox Spartan Wood 1.3601.63 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нож Victorinox Spartan Wood 1.3601.63

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Нож Victorinox Spartan Wood 1.3601.63 - фото 1
Нож Victorinox Spartan Wood 1.3601.63 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож
Материал рукояти
дерево
Количество функций
10
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, консервный нож, малая отвертка (также для винта с крестообразным шлицем), открывалка для бутылок, отвертка, инструмент для снятия изоляции, шило, кольцо для ключей
Наличие карабина
да
  • Нож Victorinox Spartan Wood 1.3601.63 - фото 1
  • Нож Victorinox Spartan Wood 1.3601.63 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 275928
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Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож
Материал рукояти
дерево
Количество функций
10
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, консервный нож, малая отвертка (также для винта с крестообразным шлицем), открывалка для бутылок, отвертка, инструмент для снятия изоляции, шило, кольцо для ключей
Наличие карабина
да
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
1.5
Высота, см
2.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х5
Вес, г.
150

Описание товара Нож Victorinox Spartan Wood 1.3601.63

Нож 85 мм 11 функций дерево Victorinox EvoWood 10 2.3801.63 оснащен кольцом для ключей, которое позволяет использовать инструмент в качестве многофункционального брелка. Деревянная рукоятка смотрится дорого и стильно,что делает данную модель идеальной в качестве подарка. Нож содержит самые необходимые инструменты повседневного пользования, особенно мультитул незаменим в полевых, походных условиях. Коллекция - Evolution - EvoGrip, 85 мм. Небольшие размеры - 17.5х28х85 мм. Внимание! Цвет деревянной рукояти может варьироваться от бледно-бежевого до коричневого, так как при производстве используется разное дерево. Функции: Лезвие; Открывалка для консервных банок; Отвертка 3 мм; Открывалка для бутылок; Плоская отвёртка с системой блокировки; Приспособление для зачистки проводов; Пилка для ногтей; Инструмент для ухода за ногтями; Шило; Штопор; Кольцо для ключей.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские

Отзывы о товаре Нож Victorinox Spartan Wood 1.3601.63




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож
Материал рукояти
дерево
Количество функций
10
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, консервный нож, малая отвертка (также для винта с крестообразным шлицем), открывалка для бутылок, отвертка, инструмент для снятия изоляции, шило, кольцо для ключей
Наличие карабина
да
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
1.5
Высота, см
2.6
Страна производитель
Китай
Описание
Нож 85 мм 11 функций дерево Victorinox EvoWood 10 2.3801.63 оснащен кольцом для ключей, которое позволяет использовать инструмент в качестве многофункционального брелка. Деревянная рукоятка смотрится дорого и стильно,что делает данную модель идеальной в качестве подарка. Нож содержит самые необходимые инструменты повседневного пользования, особенно мультитул незаменим в полевых, походных условиях. Коллекция - Evolution - EvoGrip, 85 мм. Небольшие размеры - 17.5х28х85 мм. Внимание! Цвет деревянной рукояти может варьироваться от бледно-бежевого до коричневого, так как при производстве используется разное дерево. Функции: Лезвие; Открывалка для консервных банок; Отвертка 3 мм; Открывалка для бутылок; Плоская отвёртка с системой блокировки; Приспособление для зачистки проводов; Пилка для ногтей; Инструмент для ухода за ногтями; Шило; Штопор; Кольцо для ключей.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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