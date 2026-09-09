Нож Victorinox Spartan Wood 1.3601.63
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Нож Victorinox Spartan Wood 1.3601.63
Нож 85 мм 11 функций дерево Victorinox EvoWood 10 2.3801.63 оснащен кольцом для ключей, которое позволяет использовать инструмент в качестве многофункционального брелка. Деревянная рукоятка смотрится дорого и стильно,что делает данную модель идеальной в качестве подарка. Нож содержит самые необходимые инструменты повседневного пользования, особенно мультитул незаменим в полевых, походных условиях. Коллекция - Evolution - EvoGrip, 85 мм. Небольшие размеры - 17.5х28х85 мм. Внимание! Цвет деревянной рукояти может варьироваться от бледно-бежевого до коричневого, так как при производстве используется разное дерево. Функции: Лезвие; Открывалка для консервных банок; Отвертка 3 мм; Открывалка для бутылок; Плоская отвёртка с системой блокировки; Приспособление для зачистки проводов; Пилка для ногтей; Инструмент для ухода за ногтями; Шило; Штопор; Кольцо для ключей.
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