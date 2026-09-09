Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитестер
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 275838
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Мультиметр Mastech MS8211 – это в высшей степени компактный и настолько же удобный прибор для измерения параметров электроцепи. Он будет просто незаменим для всех тех, кто часто работает с электропроводкой. Этот мультиметр даст вам точные данные об уровне постоянного и переменного напряжения и сопротивления, с его помощью вы сможете проверить целостность электроцепи и диодов. Диапазоны измерений можно задать как вручную, так и автоматически. Для большего удобства Mastech MS8211 оснащен автоотключением, а также звуковым сопровождением результатов измерений. При этом данный агрегат способен производить до трех измерений в секунду, а погрешность результатов составит всего 1%. В комплекте уже предусмотрены батарейки, зажим и щуп. Весит этот прибор всего 110 грамм. А его габариты: 38x208x29 миллиметров.
Мультиметр Mastech MS8211 – это в высшей степени компактный и настолько же удобный прибор для измерения параметров электроцепи. Он будет просто незаменим для всех тех, кто часто работает с электропроводкой. Этот мультиметр даст вам точные данные об уровне постоянного и переменного напряжения и сопротивления, с его помощью вы сможете проверить целостность электроцепи и диодов. Диапазоны измерений можно задать как вручную, так и автоматически. Для большего удобства Mastech MS8211 оснащен автоотключением, а также звуковым сопровождением результатов измерений. При этом данный агрегат способен производить до трех измерений в секунду, а погрешность результатов составит всего 1%. В комплекте уже предусмотрены батарейки, зажим и щуп. Весит этот прибор всего 110 грамм. А его габариты: 38x208x29 миллиметров.
Мультиметр Mastech MS8211 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мультиметр Mastech MS8211