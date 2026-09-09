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Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D19 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D19

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Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D19 - фото 1
Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D19 - фото 2
Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D19 - фото 3
Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D19 - фото 4
Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D19 - фото 5
Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D19 - фото 6
Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D19 - фото 7
Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D19 - фото 8
Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D19 - фото 9
Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D19 - фото 10
Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D19 - фото 11
Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D19 - фото 12
Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D19 - фото 13
Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D19 - фото 14
Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D19 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
часовая,ювелирная, для шитья,текстильная
Диаметр линзы, мм
120 мм
Увеличение, крат
2
  • Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D19 - фото 1
  • Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D19 - фото 2
  • Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D19 - фото 3
  • Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D19 - фото 4
  • Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D19 - фото 5
  • Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D19 - фото 6
  • Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D19 - фото 7
  • Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D19 - фото 8
  • Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D19 - фото 9
  • Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D19 - фото 10
  • Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D19 - фото 11
  • Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D19 - фото 12
  • Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D19 - фото 13
  • Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D19 - фото 14
  • Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D19 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 272249
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Лупы
Конструкция
настольная,на штативе
Корпус
пластик
Материал оптики
оптический пластик
Назначение
часовая,ювелирная, для шитья,текстильная
Диаметр линзы, мм
120 мм
Увеличение, крат
2
Материал ручки
пластик
Дополнительно
с подсветкой
Габариты
25,5x19x13 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х19х13
Вес, кг.
1.11

Описание товара Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D19

Настольная лупа Levenhuk Zeno Desk D19 – оптический прибор с бифокальной линзой, светодиодной подсветкой и креплением-прищепкой. Такую лупу можно и поставить на стол, и закрепить на дверце шкафа или полке. Вариативность размещения и гибкий штатив делают лупу универсальным инструментом для часовых мастеров, ювелиров, моделистов, рукодельниц и всех, кто часто работает с мелкими деталями. Лупа оставляет обе руки свободными и позволяет решать множество профессиональных задач.

Отзывы о товаре Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D19




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Лупы
Конструкция
настольная,на штативе
Корпус
пластик
Материал оптики
оптический пластик
Назначение
часовая,ювелирная, для шитья,текстильная
Диаметр линзы, мм
120 мм
Увеличение, крат
2
Материал ручки
пластик
Дополнительно
с подсветкой
Габариты
25,5x19x13 см
Страна производитель
Китай
Описание
Настольная лупа Levenhuk Zeno Desk D19 – оптический прибор с бифокальной линзой, светодиодной подсветкой и креплением-прищепкой. Такую лупу можно и поставить на стол, и закрепить на дверце шкафа или полке. Вариативность размещения и гибкий штатив делают лупу универсальным инструментом для часовых мастеров, ювелиров, моделистов, рукодельниц и всех, кто часто работает с мелкими деталями. Лупа оставляет обе руки свободными и позволяет решать множество профессиональных задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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