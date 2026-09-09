Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D19
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Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
часовая,ювелирная, для шитья,текстильная
Диаметр линзы, мм
120 мм
Увеличение, крат
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 272249
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лупы
Конструкция
настольная,на штативе
Корпус
пластик
Материал оптики
оптический пластик
Назначение
часовая,ювелирная, для шитья,текстильная
Диаметр линзы, мм
120 мм
Увеличение, крат
2
Материал ручки
пластик
Дополнительно
с подсветкой
Габариты
25,5x19x13 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х19х13
Вес, кг.
1.11
Описание товара Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D19
Настольная лупа Levenhuk Zeno Desk D19 – оптический прибор с бифокальной линзой, светодиодной подсветкой и креплением-прищепкой. Такую лупу можно и поставить на стол, и закрепить на дверце шкафа или полке. Вариативность размещения и гибкий штатив делают лупу универсальным инструментом для часовых мастеров, ювелиров, моделистов, рукодельниц и всех, кто часто работает с мелкими деталями. Лупа оставляет обе руки свободными и позволяет решать множество профессиональных задач.
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Бренд
Тип товара
Лупы
Конструкция
настольная,на штативе
Корпус
пластик
Материал оптики
оптический пластик
Назначение
часовая,ювелирная, для шитья,текстильная
Диаметр линзы, мм
120 мм
Увеличение, крат
2
Материал ручки
пластик
Дополнительно
с подсветкой
Габариты
25,5x19x13 см
Страна производитель
Китай
Настольная лупа Levenhuk Zeno Desk D19 – оптический прибор с бифокальной линзой, светодиодной подсветкой и креплением-прищепкой. Такую лупу можно и поставить на стол, и закрепить на дверце шкафа или полке. Вариативность размещения и гибкий штатив делают лупу универсальным инструментом для часовых мастеров, ювелиров, моделистов, рукодельниц и всех, кто часто работает с мелкими деталями. Лупа оставляет обе руки свободными и позволяет решать множество профессиональных задач.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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