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Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 270986
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Описание товара Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC14
Микроскоп Levenhuk Zeno Cash ZC14 – это карманный увеличительный инструмент, кратность которого регулируется в диапазоне от 80 до 120 крат. Микроскоп без труда помещается в сумку или карман куртки, поэтому его можно захватить на дачу, в турпоход или путешествие. Прибор поможет рассмотреть под увеличением минералы и объекты живой природы. Коллекционерам он пригодится для изучения марок, монет и других предметов. Высокая кратность поможет обнаружить мельчайшие дефекты на поверхности разных изделий, в том числе ювелирных. Для смены увеличения микроскопа нужно выдвинуть или задвинуть его окуляр. В конструкции есть блокиратор для фиксации окуляра в удобном положении. За наведение резкости отвечает барабан грубой фокусировки. Установленная в микроскопе светодиодная подсветка работает от батареек (нет в комплекте). Вести наблюдения можно независимо от электросети и уровня освещенности. Важная особенность прибора – возможность крепления к камере смартфона. Вы сможете наблюдать приближенное в 120 раз изображение прямо на дисплее телефона, а также делать снимки и записывать видео.
Микроскоп Levenhuk Zeno Cash ZC14 – это карманный увеличительный инструмент, кратность которого регулируется в диапазоне от 80 до 120 крат. Микроскоп без труда помещается в сумку или карман куртки, поэтому его можно захватить на дачу, в турпоход или путешествие. Прибор поможет рассмотреть под увеличением минералы и объекты живой природы. Коллекционерам он пригодится для изучения марок, монет и других предметов. Высокая кратность поможет обнаружить мельчайшие дефекты на поверхности разных изделий, в том числе ювелирных. Для смены увеличения микроскопа нужно выдвинуть или задвинуть его окуляр. В конструкции есть блокиратор для фиксации окуляра в удобном положении. За наведение резкости отвечает барабан грубой фокусировки. Установленная в микроскопе светодиодная подсветка работает от батареек (нет в комплекте). Вести наблюдения можно независимо от электросети и уровня освещенности. Важная особенность прибора – возможность крепления к камере смартфона. Вы сможете наблюдать приближенное в 120 раз изображение прямо на дисплее телефона, а также делать снимки и записывать видео.
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