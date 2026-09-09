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Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC14 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC14

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Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC14 - фото 1
Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC14 - фото 2
Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC14 - фото 3
Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC14 - фото 4
Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC14 - фото 5
Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC14 - фото 6
Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC14 - фото 7
Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC14 - фото 8
Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC14 - фото 9
Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC14 - фото 10
Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC14 - фото 11
Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC14 - фото 12
Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC14 - фото 13
Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC14 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
  • Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC14 - фото 1
  • Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC14 - фото 2
  • Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC14 - фото 3
  • Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC14 - фото 4
  • Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC14 - фото 5
  • Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC14 - фото 6
  • Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC14 - фото 7
  • Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC14 - фото 8
  • Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC14 - фото 9
  • Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC14 - фото 10
  • Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC14 - фото 11
  • Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC14 - фото 12
  • Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC14 - фото 13
  • Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC14 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 270986
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
80-120
Особенности
карманный
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х7х4
Вес, г.
90

Описание товара Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC14

Микроскоп Levenhuk Zeno Cash ZC14 – это карманный увеличительный инструмент, кратность которого регулируется в диапазоне от 80 до 120 крат. Микроскоп без труда помещается в сумку или карман куртки, поэтому его можно захватить на дачу, в турпоход или путешествие. Прибор поможет рассмотреть под увеличением минералы и объекты живой природы. Коллекционерам он пригодится для изучения марок, монет и других предметов. Высокая кратность поможет обнаружить мельчайшие дефекты на поверхности разных изделий, в том числе ювелирных. Для смены увеличения микроскопа нужно выдвинуть или задвинуть его окуляр. В конструкции есть блокиратор для фиксации окуляра в удобном положении. За наведение резкости отвечает барабан грубой фокусировки. Установленная в микроскопе светодиодная подсветка работает от батареек (нет в комплекте). Вести наблюдения можно независимо от электросети и уровня освещенности. Важная особенность прибора – возможность крепления к камере смартфона. Вы сможете наблюдать приближенное в 120 раз изображение прямо на дисплее телефона, а также делать снимки и записывать видео.

Отзывы о товаре Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC14




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
80-120
Особенности
карманный
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Микроскоп Levenhuk Zeno Cash ZC14 – это карманный увеличительный инструмент, кратность которого регулируется в диапазоне от 80 до 120 крат. Микроскоп без труда помещается в сумку или карман куртки, поэтому его можно захватить на дачу, в турпоход или путешествие. Прибор поможет рассмотреть под увеличением минералы и объекты живой природы. Коллекционерам он пригодится для изучения марок, монет и других предметов. Высокая кратность поможет обнаружить мельчайшие дефекты на поверхности разных изделий, в том числе ювелирных. Для смены увеличения микроскопа нужно выдвинуть или задвинуть его окуляр. В конструкции есть блокиратор для фиксации окуляра в удобном положении. За наведение резкости отвечает барабан грубой фокусировки. Установленная в микроскопе светодиодная подсветка работает от батареек (нет в комплекте). Вести наблюдения можно независимо от электросети и уровня освещенности. Важная особенность прибора – возможность крепления к камере смартфона. Вы сможете наблюдать приближенное в 120 раз изображение прямо на дисплее телефона, а также делать снимки и записывать видео.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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