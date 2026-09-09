Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 120S
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
114
Максимальное увеличение (X)
228x
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
900
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 270970
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
114
Максимальное увеличение (X)
228x
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
900
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.09х0.37х0.24
Вес, кг.
11.4
Описание товара Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 120S
Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 120S – рефлектор Ньютона со сферическим главным зеркалом диаметром 114 мм. В него можно наблюдать Луну, планеты Солнечной системы, туманности, галактики, звездные скопления и многое другое. Благодаря хорошей светосиле для изучения доступны яркие объекты каталогов Мессье и NGC. В ближнем космосе телескоп поможет увидеть полярные шапки на Марсе, изменения погоды на Венере, кольца Сатурна, спутники Юпитера и даже далекие Уран и Нептун, но без особых деталей.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
114
Максимальное увеличение (X)
228x
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
900
Страна производитель
Китай
Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 120S – рефлектор Ньютона со сферическим главным зеркалом диаметром 114 мм. В него можно наблюдать Луну, планеты Солнечной системы, туманности, галактики, звездные скопления и многое другое. Благодаря хорошей светосиле для изучения доступны яркие объекты каталогов Мессье и NGC. В ближнем космосе телескоп поможет увидеть полярные шапки на Марсе, изменения погоды на Венере, кольца Сатурна, спутники Юпитера и даже далекие Уран и Нептун, но без особых деталей.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 120S - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 120S