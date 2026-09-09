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Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 120S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 120S

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Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 120S - фото 3
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
114
Максимальное увеличение (X)
228x
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
900
  • Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 120S - фото 1
  • Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 120S - фото 2
  • Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 120S - фото 3
  • Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 120S - фото 4
  • Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 120S - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 270970
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
114
Максимальное увеличение (X)
228x
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
900
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.09х0.37х0.24
Вес, кг.
11.4

Описание товара Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 120S

Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 120S – рефлектор Ньютона со сферическим главным зеркалом диаметром 114 мм. В него можно наблюдать Луну, планеты Солнечной системы, туманности, галактики, звездные скопления и многое другое. Благодаря хорошей светосиле для изучения доступны яркие объекты каталогов Мессье и NGC. В ближнем космосе телескоп поможет увидеть полярные шапки на Марсе, изменения погоды на Венере, кольца Сатурна, спутники Юпитера и даже далекие Уран и Нептун, но без особых деталей.

Отзывы о товаре Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 120S




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
114
Максимальное увеличение (X)
228x
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
900
Страна производитель
Китай
Описание
Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 120S – рефлектор Ньютона со сферическим главным зеркалом диаметром 114 мм. В него можно наблюдать Луну, планеты Солнечной системы, туманности, галактики, звездные скопления и многое другое. Благодаря хорошей светосиле для изучения доступны яркие объекты каталогов Мессье и NGC. В ближнем космосе телескоп поможет увидеть полярные шапки на Марсе, изменения погоды на Венере, кольца Сатурна, спутники Юпитера и даже далекие Уран и Нептун, но без особых деталей.
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Отзывы


Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 120S - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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