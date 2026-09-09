Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 70T
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 270969
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
97х30х24
Вес, кг.
9.33
Описание товара Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 70T
Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 70T – рефрактор на экваториальной монтировке для изучения планет Солнечной системы и наземных объектов. Богатая комплектация впечатлит даже требовательного пользователя – она полностью избавляет от необходимости приобретать дополнительные аксессуары. Телескоп станет отличным выбором для первого знакомства с космосом и позволит увидеть Юпитер, Сатурн, Марс и Меркурий. Уран и Нептун будут различимы, но только в виде ярких точек.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 70T – рефрактор на экваториальной монтировке для изучения планет Солнечной системы и наземных объектов. Богатая комплектация впечатлит даже требовательного пользователя – она полностью избавляет от необходимости приобретать дополнительные аксессуары. Телескоп станет отличным выбором для первого знакомства с космосом и позволит увидеть Юпитер, Сатурн, Марс и Меркурий. Уран и Нептун будут различимы, но только в виде ярких точек.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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