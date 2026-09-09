Топор Patriot PA 356 T7 X-Treme (777001300)
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Характеристики
Тип товара
Топоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%1 740 руб. 2 054 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 270837
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
43х18х3
Вес, кг.
1.11
Описание товара Топор Patriot PA 356 T7 X-Treme (777001300)
Универсальный плотницкий топор PATRIOT T7 PA 356 777001300 предназначается для рубки поленьев, сучьев, деревьев небольшого диаметра. Благодаря особому изгибу рукояти вероятность выскальзывания инструмента во время работы исключается. Покрытие PTFE защищает лезвие от влияния коррозии и снижает трение. Топорище X-Treme Cleaver выполнено из кованой стали и прошло двойную закалку, что гарантирует прочность и износостойкость.
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Универсальный плотницкий топор PATRIOT T7 PA 356 777001300 предназначается для рубки поленьев, сучьев, деревьев небольшого диаметра. Благодаря особому изгибу рукояти вероятность выскальзывания инструмента во время работы исключается. Покрытие PTFE защищает лезвие от влияния коррозии и снижает трение. Топорище X-Treme Cleaver выполнено из кованой стали и прошло двойную закалку, что гарантирует прочность и износостойкость.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
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