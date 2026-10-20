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Ящик для инструмента Stels 90704 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ящик для инструмента Stels 90704

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Ящик для инструмента Stels 90704 - фото 1
Ящик для инструмента Stels 90704 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструмента
  • Ящик для инструмента Stels 90704 - фото 1
  • Ящик для инструмента Stels 90704 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 270013
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Ящик для инструмента Stels 90704
800 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Ящик для инструмента
Размеры в упаковке, см
42х22х18
Вес, кг.
1.1

Описание товара Ящик для инструмента Stels 90704

Инструментальный ящик с дополнительными секциями. Ящик изготовлен из полипропилена, имеет два встроенных органайзера с крышкой и съемный 3-х секционный лоток Предназначен для хранения и транспортировки инструмента, расходных материалов и крепежных изделий, а также любых сходных по габаритам бытовых товаров.



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Отзывы о товаре Ящик для инструмента Stels 90704




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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Ящик для инструмента
Описание
Инструментальный ящик с дополнительными секциями. Ящик изготовлен из полипропилена, имеет два встроенных органайзера с крышкой и съемный 3-х секционный лоток Предназначен для хранения и транспортировки инструмента, расходных материалов и крепежных изделий, а также любых сходных по габаритам бытовых товаров.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ящик для инструмента Stels 90704 - купить по цене 800 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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