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Принтер HP OfficeJet 202 Mobile Printer купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Принтер HP OfficeJet 202 Mobile Printer

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Принтер HP OfficeJet 202 Mobile Printer - фото 1
Принтер HP OfficeJet 202 Mobile Printer - фото 2
Принтер HP OfficeJet 202 Mobile Printer - фото 3
Принтер HP OfficeJet 202 Mobile Printer - фото 4
Принтер HP OfficeJet 202 Mobile Printer - фото 5
Принтер HP OfficeJet 202 Mobile Printer - фото 6
Принтер HP OfficeJet 202 Mobile Printer - фото 7
Принтер HP OfficeJet 202 Mobile Printer - фото 8
Принтер HP OfficeJet 202 Mobile Printer - фото 9
Принтер HP OfficeJet 202 Mobile Printer - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтеры струйные
  • Принтер HP OfficeJet 202 Mobile Printer - фото 1
  • Принтер HP OfficeJet 202 Mobile Printer - фото 2
  • Принтер HP OfficeJet 202 Mobile Printer - фото 3
  • Принтер HP OfficeJet 202 Mobile Printer - фото 4
  • Принтер HP OfficeJet 202 Mobile Printer - фото 5
  • Принтер HP OfficeJet 202 Mobile Printer - фото 6
  • Принтер HP OfficeJet 202 Mobile Printer - фото 7
  • Принтер HP OfficeJet 202 Mobile Printer - фото 8
  • Принтер HP OfficeJet 202 Mobile Printer - фото 9
  • Принтер HP OfficeJet 202 Mobile Printer - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 269121
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Принтеры струйные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х24х12
Вес, кг.
3.2

Описание товара Принтер HP OfficeJet 202 Mobile Printer

Принтер струйный HP OfficeJet 202 Mobile – устройство с компактными габаритами. Корпус выполнен в черном цвете, дизайн модели лаконичный. Конструкция оснащается крышкой, подобное решение позволяет комфортно транспортировать принтер. Установка осуществляется на столе. Модель подойдет для применения в офисе и сможет покрыть запросы пользователей. Печать струйная, есть возможность нанесения цветных изображений. Максимальное разрешение – 1200x1200 dpi для черно-белой печати и 4800x1200 dpi для цветной. Формат листов ограничивается А4. Производительность составляет 7 страниц в минуту. Модель поддерживает печать фотографий. С ее помощью можно перенести снимки на бумагу. Удается добиться высокого качества выполненных изображений. Принтер предлагается эксплуатировать с различными типами носителей – матовой, глянцевой и обычной бумагой, этикетками, карточками, конвертами, фотобумагой. От картриджей HP OfficeJet 202 Mobile можно напечатать 600 черно-белых страниц или 300 цветных. Их в конструкцию устанавливается 2, выделен специальный отсек для элементов. Подключение происходит через порт USB или Wi-Fi. Производитель заявил совместимость с устройствами на базе Linux, Windows и Mac OS.

Отзывы о товаре Принтер HP OfficeJet 202 Mobile Printer




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Принтеры струйные
Страна производитель
Китай
Описание
Принтер струйный HP OfficeJet 202 Mobile – устройство с компактными габаритами. Корпус выполнен в черном цвете, дизайн модели лаконичный. Конструкция оснащается крышкой, подобное решение позволяет комфортно транспортировать принтер. Установка осуществляется на столе. Модель подойдет для применения в офисе и сможет покрыть запросы пользователей. Печать струйная, есть возможность нанесения цветных изображений. Максимальное разрешение – 1200x1200 dpi для черно-белой печати и 4800x1200 dpi для цветной. Формат листов ограничивается А4. Производительность составляет 7 страниц в минуту. Модель поддерживает печать фотографий. С ее помощью можно перенести снимки на бумагу. Удается добиться высокого качества выполненных изображений. Принтер предлагается эксплуатировать с различными типами носителей – матовой, глянцевой и обычной бумагой, этикетками, карточками, конвертами, фотобумагой. От картриджей HP OfficeJet 202 Mobile можно напечатать 600 черно-белых страниц или 300 цветных. Их в конструкцию устанавливается 2, выделен специальный отсек для элементов. Подключение происходит через порт USB или Wi-Fi. Производитель заявил совместимость с устройствами на базе Linux, Windows и Mac OS.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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