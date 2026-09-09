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Станок циркулярный Makita MLT100N купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Станок циркулярный Makita MLT100N

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Станок циркулярный Makita MLT100N - фото 1
Станок циркулярный Makita MLT100N - фото 2
Станок циркулярный Makita MLT100N - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Станок циркулярный
  • Станок циркулярный Makita MLT100N - фото 1
  • Станок циркулярный Makita MLT100N - фото 2
  • Станок циркулярный Makita MLT100N - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 268801
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Станок циркулярный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.01х0.73х0.33
Вес, кг.
36

Описание товара Станок циркулярный Makita MLT100N

Мощный настольный станок с диском 260 мм для распиловки древесных заготовок. Большая режущая способность 93 мм 90 / 64 мм -45. Выдвижной механизм удлинителя левой части рабочего стола. Электрический тормоз двигателя для повышенной производительности. Плавный пуск. N - Новая конструкция защитного кожуха диска, добавлен упор для снижения риска обратного удара. 1 500 Вт / 260 мм / 4 300 об/мин



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Отзывы о товаре Станок циркулярный Makita MLT100N




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Станок циркулярный
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный настольный станок с диском 260 мм для распиловки древесных заготовок. Большая режущая способность 93 мм 90 / 64 мм -45. Выдвижной механизм удлинителя левой части рабочего стола. Электрический тормоз двигателя для повышенной производительности. Плавный пуск. N - Новая конструкция защитного кожуха диска, добавлен упор для снижения риска обратного удара. 1 500 Вт / 260 мм / 4 300 об/мин


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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