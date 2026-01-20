Навигатор Navitel E707 Magnetic
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Навигатор Navitel E707 Magnetic
GPS навигатор NAVITEL E707 Magnetic имеет удобное магнитное крепление, с помощью которого устройство можно быстро устанавливать и демонтировать. Изображение выводится на крупный, 7-дюймовый мультитач-дисплей. Разрешение экрана – 800x480. GPS навигатор NAVITEL E707 Magnetic работает под управлением Linux. Навигационное программное обеспечение – Навител. Комплектные карты порадуют вас высокой детализацией. Обеспечивающий точность определения координат до 10 м навигационный модуль гарантирует высокую эффективность работы устройства. Навигатор работает быстро: высокую скорость функционирования устройства обеспечивают 800-мегагерцовый процессор и 256 МБ оперативной памяти. Объем встроенной памяти – 8 ГБ. Есть возможность установить карту памяти microSD с объемом до 32 ГБ. Для питания навигатора можно использовать как 12-вольтовую, так и 24-вольтовую бортовую сеть. Резервное питание обеспечивает аккумулятор, емкость которого равна 1.5 А·ч.
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Достоинства:
Комментарий:
Все обновил, но спутники показывают местонахождения меня за 2 км. Старый он для 2026 года, спутники пропадают часто , лучше Яндекса нет ничего !!!
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично работает, конечно на андроиде это всё проще, но на дальние поездки думаю незаменимая штука! Единственное было указано что загружена карта Казахстана, но нет, придётся скачивать
Достоинства:
Комментарий:
отличный. первый запуск пришлось делать на улице. так как спутник не ловил. настроил под размеры тягача, ведёт нормально.
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее,ещё не проверял.Батарея заряжена!!!!
Достоинства:
Комментарий:
впечатление хорошее как и в сравнении с автонавигаторами Navitel NX 7222 и T737 PRO, опыт эксплуатации которых у меня имеется.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо. спасибо советую покупать надо брать, всем не хватит. без него не куда . Супер- пупер. Больше балов не дают
Достоинства:
Комментарий:
товар в хорошем состоянии упаковка хорошая продавчу больше спасибо
Достоинства:
Комментарий:
если ловит спутник ,очень много полезной информации,очень доволен
Достоинства:
Комментарий:
Навигатор отличный, купила для отца. Большой яркий экран, карты все в наличии, сильно настраивать не пришлось, что очень удобно. Мы довольны и рекомендуем!
Достоинства:
Комментарий:
классный навигатор. последний был, проблемный, то серийный номер слетал , то не обновлялся. этот же подключил к компу сразу все определил и обновил. 45 карт это вообще подарок.. ну а крепление это просто бомба, не нужно постоянно провода дергать, просто снял с магнита и пошел дальше. покупкой доволен. рекомендую кому нужно в дальнюю дорогу.
Достоинства:
Комментарий:
Заказала супругу, товар пришел хорошо упакован, всё соответствует описанию.
Достоинства:
Комментарий:
отличный опарат , обновления стоят за 2025. Но можно обновиться и дополнить на официальном сайте. Опробовал в Крыму , возле Ялты и по Ялте , Кореиз , работает , главное поймать спутники. хоть и 2025 год некоторые дома и примыканий нет..(дополняю) Поездка домой, в Кострому , Глушат прям дико , ни телефон ни навигатор слабо помогли . до Рязани беда , тяжело а потом всё ок. Когда теряет спутники и находит перенастраивает маршрут не через то куда у вас было настроено , а где ему ближе на его виденье . Это напрягает , переделывать маршрут.
Достоинства:
Комментарий:
упакован хорошо, все пришло целое, магнит отличный. жалко только скучноватая карта. в целом доволен
Достоинства:
Комментарий:
купил отцу для навигации.. т.к. сейчас очень часто стали глушить gps. на удивление очень шустрый навигатор.. давно я ими не пользовался и впечатление до покупки было такое.. что они все тупые. но этот на базе Linux. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
отличный навигатор,простой,объемный,крепление магнит.Брала родителям,думаю понравится.Пока не пользовались.Карту России сразу закачивать надо с сайта,не сложно.Упаковано просто отлично,плёнка,коробка целая,внутри все аккуратно.Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
навигатор хороший , но России там нету надо грузить , а как грузить не знаю , крепится на присоске к лобовому стеклу авто , а к навигатор на магните , магнит на большой кочке отвалится , в эксплутации покажет себя
Достоинства:
Комментарий:
Отличный навигатор! Работаем по Европе и Скандинавии водит хорошо, без сюрпризов.
Достоинства:
Комментарий:
Брали как подарок, негатива нет, значит, все отлично
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел вовремя,все соответствует описанию.Целое,стоит своих денег.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстро, всё супер, проверим в действии напишим
Достоинства:
Комментарий:
В действии ещё не проверяли, влючили посмотрели работает, глюков не обнаружили, не зависает.
Достоинства:
Комментарий:
Дрставка быстрая. Упаковка хорошая. Работает. Только определяет начальную точку - Москва. Придется помучаться, чтобы правильно настроить.
Достоинства:
Комментарий:
Товар получил запечатанным, в заводской упаковке+ целлофановый пакет. Все работает отлично, покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
Покупали как ЮР лицо 20 штук. Все работают, нареканий нет. Советую покупать только оригинальное и у официалов!
Достоинства:
Комментарий:
Замечания и пожелания: нет фильтрации POI, нет настройки даты и времени, количество предустановленных карт для массового Российского потребителя излишнее(но их легко удалить).
Достоинства:
Комментарий:
идеальная и нужная вещь для путешествия на автомобили.
Отзывы о товаре Навигатор Navitel E707 Magnetic
Достоинства:
Комментарий:
Все обновил, но спутники показывают местонахождения меня за 2 км. Старый он для 2026 года, спутники пропадают часто , лучше Яндекса нет ничего !!!
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично работает, конечно на андроиде это всё проще, но на дальние поездки думаю незаменимая штука! Единственное было указано что загружена карта Казахстана, но нет, придётся скачивать
Достоинства:
Комментарий:
отличный. первый запуск пришлось делать на улице. так как спутник не ловил. настроил под размеры тягача, ведёт нормально.
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее,ещё не проверял.Батарея заряжена!!!!
Достоинства:
Комментарий:
впечатление хорошее как и в сравнении с автонавигаторами Navitel NX 7222 и T737 PRO, опыт эксплуатации которых у меня имеется.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо. спасибо советую покупать надо брать, всем не хватит. без него не куда . Супер- пупер. Больше балов не дают
Достоинства:
Комментарий:
товар в хорошем состоянии упаковка хорошая продавчу больше спасибо
Достоинства:
Комментарий:
если ловит спутник ,очень много полезной информации,очень доволен
Достоинства:
Комментарий:
Навигатор отличный, купила для отца. Большой яркий экран, карты все в наличии, сильно настраивать не пришлось, что очень удобно. Мы довольны и рекомендуем!
Достоинства:
Комментарий:
классный навигатор. последний был, проблемный, то серийный номер слетал , то не обновлялся. этот же подключил к компу сразу все определил и обновил. 45 карт это вообще подарок.. ну а крепление это просто бомба, не нужно постоянно провода дергать, просто снял с магнита и пошел дальше. покупкой доволен. рекомендую кому нужно в дальнюю дорогу.
Достоинства:
Комментарий:
Заказала супругу, товар пришел хорошо упакован, всё соответствует описанию.
Достоинства:
Комментарий:
отличный опарат , обновления стоят за 2025. Но можно обновиться и дополнить на официальном сайте. Опробовал в Крыму , возле Ялты и по Ялте , Кореиз , работает , главное поймать спутники. хоть и 2025 год некоторые дома и примыканий нет..(дополняю) Поездка домой, в Кострому , Глушат прям дико , ни телефон ни навигатор слабо помогли . до Рязани беда , тяжело а потом всё ок. Когда теряет спутники и находит перенастраивает маршрут не через то куда у вас было настроено , а где ему ближе на его виденье . Это напрягает , переделывать маршрут.
Достоинства:
Комментарий:
упакован хорошо, все пришло целое, магнит отличный. жалко только скучноватая карта. в целом доволен
Достоинства:
Комментарий:
купил отцу для навигации.. т.к. сейчас очень часто стали глушить gps. на удивление очень шустрый навигатор.. давно я ими не пользовался и впечатление до покупки было такое.. что они все тупые. но этот на базе Linux. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
отличный навигатор,простой,объемный,крепление магнит.Брала родителям,думаю понравится.Пока не пользовались.Карту России сразу закачивать надо с сайта,не сложно.Упаковано просто отлично,плёнка,коробка целая,внутри все аккуратно.Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
навигатор хороший , но России там нету надо грузить , а как грузить не знаю , крепится на присоске к лобовому стеклу авто , а к навигатор на магните , магнит на большой кочке отвалится , в эксплутации покажет себя
Достоинства:
Комментарий:
Отличный навигатор! Работаем по Европе и Скандинавии водит хорошо, без сюрпризов.
Достоинства:
Комментарий:
Брали как подарок, негатива нет, значит, все отлично
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел вовремя,все соответствует описанию.Целое,стоит своих денег.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстро, всё супер, проверим в действии напишим
Достоинства:
Комментарий:
В действии ещё не проверяли, влючили посмотрели работает, глюков не обнаружили, не зависает.
Достоинства:
Комментарий:
Дрставка быстрая. Упаковка хорошая. Работает. Только определяет начальную точку - Москва. Придется помучаться, чтобы правильно настроить.
Достоинства:
Комментарий:
Товар получил запечатанным, в заводской упаковке+ целлофановый пакет. Все работает отлично, покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
Покупали как ЮР лицо 20 штук. Все работают, нареканий нет. Советую покупать только оригинальное и у официалов!
Достоинства:
Комментарий:
Замечания и пожелания: нет фильтрации POI, нет настройки даты и времени, количество предустановленных карт для массового Российского потребителя излишнее(но их легко удалить).
Достоинства:
Комментарий:
идеальная и нужная вещь для путешествия на автомобили.