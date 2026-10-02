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Мотопомпа Зубр ЗБМП-600 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мотопомпа Зубр ЗБМП-600

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Мотопомпа Зубр ЗБМП-600 - фото 1
Мотопомпа Зубр ЗБМП-600 - фото 2
Мотопомпа Зубр ЗБМП-600 - фото 3
Мотопомпа Зубр ЗБМП-600 - фото 4
Мотопомпа Зубр ЗБМП-600 - фото 5
Мотопомпа Зубр ЗБМП-600 - фото 6
Мотопомпа Зубр ЗБМП-600 - фото 7
Мотопомпа Зубр ЗБМП-600 - фото 8
Мотопомпа Зубр ЗБМП-600 - фото 9
Мотопомпа Зубр ЗБМП-600 - фото 10
Мотопомпа Зубр ЗБМП-600 - фото 11
Мотопомпа Зубр ЗБМП-600 - фото 12
Мотопомпа Зубр ЗБМП-600 - фото 13
Мотопомпа Зубр ЗБМП-600 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотопомпа бензиновая
  • Мотопомпа Зубр ЗБМП-600 - фото 1
  • Мотопомпа Зубр ЗБМП-600 - фото 2
  • Мотопомпа Зубр ЗБМП-600 - фото 3
  • Мотопомпа Зубр ЗБМП-600 - фото 4
  • Мотопомпа Зубр ЗБМП-600 - фото 5
  • Мотопомпа Зубр ЗБМП-600 - фото 6
  • Мотопомпа Зубр ЗБМП-600 - фото 7
  • Мотопомпа Зубр ЗБМП-600 - фото 8
  • Мотопомпа Зубр ЗБМП-600 - фото 9
  • Мотопомпа Зубр ЗБМП-600 - фото 10
  • Мотопомпа Зубр ЗБМП-600 - фото 11
  • Мотопомпа Зубр ЗБМП-600 - фото 12
  • Мотопомпа Зубр ЗБМП-600 - фото 13
  • Мотопомпа Зубр ЗБМП-600 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 650 руб. 
Начислим 267 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 266730
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мотопомпа Зубр ЗБМП-600
16 650 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Мотопомпа бензиновая
Вид двигателя
бензиновый
Мощность двигателя
5,5
Объём двигателя, см3
163
Объём топливного бака, л
3.6
Производительность
600
Тип двигателя
бензиновый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х45х39
Вес, кг.
26.2

Описание товара Мотопомпа Зубр ЗБМП-600

Мотопомпа Зубр ЗБМП-600



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Теги товара: бензиновые

Отзывы о товаре Мотопомпа Зубр ЗБМП-600




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Мотопомпа бензиновая
Вид двигателя
бензиновый
Мощность двигателя
5,5
Объём двигателя, см3
163
Объём топливного бака, л
3.6
Производительность
600
Тип двигателя
бензиновый
Страна производитель
Китай
Описание
Мотопомпа Зубр ЗБМП-600


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, российского производства


Теги товара: бензиновые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотопомпа Зубр ЗБМП-600 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 16650 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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