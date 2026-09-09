Мотопомпа Зубр ЗБМП-1000
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%9 840 руб. 20 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 266729
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Характеристики
Бренд
Вид двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
196
Объём топливного бака, л
3.6
Производительность
1000
Тип двигателя
бензиновый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х46х40
Вес, кг.
20
Описание товара Мотопомпа Зубр ЗБМП-1000
Мотопомпа Зубр ЗБМП-1000
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Теги товара: бензиновые
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Вид двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
196
Объём топливного бака, л
3.6
Производительность
1000
Тип двигателя
бензиновый
Страна производитель
Китай
Мотопомпа Зубр ЗБМП-1000
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, российского производства
Теги товара: бензиновые
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, российского производства
Теги товара: бензиновые
Мотопомпа Зубр ЗБМП-1000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 9840 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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