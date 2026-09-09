Мотопомпа бензиновая Зубр МПГ-1300-80
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Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%46 460 руб. 54 038 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 266727
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вид двигателя
бензиновый
Высота, см
58
Мощность двигателя
13 л.с.
Объём двигателя, см3
389
Объём топливного бака, л
6
Производительность
1300
Тип двигателя
бензиновый
Ширина, см
55
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х58х55
Вес, кг.
70
Описание товара Мотопомпа бензиновая Зубр МПГ-1300-80
Бензиновая мотопомпа ЗУБР МАСТЕР МПГ-1300-80 используется для перекачивания воды из водоемов, подвалов, котлованов, емкостей. Также может использоваться в качестве нагнетающего агрегата для подачи воды при организации полива, заправки емкостей и т.п. Рабочее колесо и улита насоса выполнены из чугуна, что увеличивает срок службы. Металлический корпус защищает внутренние узлы механизма от повреждений для повышенной износостойкости. Устойчивость конструкции на разных поверхностях обеспечивает усиленная рама.
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Теги товара: бензиновые
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Вид двигателя
бензиновый
Высота, см
58
Мощность двигателя
13 л.с.
Объём двигателя, см3
389
Объём топливного бака, л
6
Производительность
1300
Тип двигателя
бензиновый
Ширина, см
55
Страна производитель
Китай
Бензиновая мотопомпа ЗУБР МАСТЕР МПГ-1300-80 используется для перекачивания воды из водоемов, подвалов, котлованов, емкостей. Также может использоваться в качестве нагнетающего агрегата для подачи воды при организации полива, заправки емкостей и т.п. Рабочее колесо и улита насоса выполнены из чугуна, что увеличивает срок службы. Металлический корпус защищает внутренние узлы механизма от повреждений для повышенной износостойкости. Устойчивость конструкции на разных поверхностях обеспечивает усиленная рама.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, российского производства
Теги товара: бензиновые
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, российского производства
Теги товара: бензиновые
Мотопомпа бензиновая Зубр МПГ-1300-80 - стоимость товара 46460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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