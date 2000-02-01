Миксер Интерскол КМ-60/1000Э (52.1.2.00)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный миксер
Материал
металл, пластик
Мощность, Вт
1050
Тип патрона
ключевой
Количество скоростей работы
2
Диаметр, мм
120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%8 400 руб. 10 903 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 266577
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Строительный миксер
Комплектация
коробка
Материал
металл, пластик
Мощность, Вт
1050
Тип патрона
ключевой
Количество скоростей работы
2
Диаметр, мм
120
Ширина, мм
330
Высота, мм
440
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х30х24
Вес, кг.
6.75
Описание товара Миксер Интерскол КМ-60/1000Э (52.1.2.00)
Дрель-миксер Интерскол КМ-60/1000Э 52.1.2.00 - инструмент для перемешивания жидкостей. Прочный металлический корпус редуктора повышает срок службы дрели. Также данный инструмент обладает регулировкой числа оборотов. Для продолжительной работы предназначена кнопка фиксации выключателя.
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Бренд
Тип товара
Строительный миксер
Комплектация
коробка
Материал
металл, пластик
Мощность, Вт
1050
Тип патрона
ключевой
Количество скоростей работы
2
Диаметр, мм
120
Ширина, мм
330
Высота, мм
440
Страна производитель
Китай
Дрель-миксер Интерскол КМ-60/1000Э 52.1.2.00 - инструмент для перемешивания жидкостей. Прочный металлический корпус редуктора повышает срок службы дрели. Также данный инструмент обладает регулировкой числа оборотов. Для продолжительной работы предназначена кнопка фиксации выключателя.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Миксер Интерскол КМ-60/1000Э (52.1.2.00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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