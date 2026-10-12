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Гайковерт аккумуляторный Makita TW140DZ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гайковерт аккумуляторный Makita TW140DZ

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Гайковерт аккумуляторный Makita TW140DZ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 840 руб. 
Начислим 78 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 265205
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Гайковерт аккумуляторный Makita TW140DZ
4 840 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Гайковерт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х23х11
Вес, кг.
3.3

Описание товара Гайковерт аккумуляторный Makita TW140DZ

Аккумуляторный гайковерт Makita TW140DZ подходит для широкого спектра работ. Встроенная подсветка позволяет работать даже при плохом освещении. Инструмент оборудован удобной кнопкой реверса для изменения направления вращения рабочей оснастки при вворачивании/выворачивании крепежа.



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Отзывы о товаре Гайковерт аккумуляторный Makita TW140DZ




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Гайковерт
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторный гайковерт Makita TW140DZ подходит для широкого спектра работ. Встроенная подсветка позволяет работать даже при плохом освещении. Инструмент оборудован удобной кнопкой реверса для изменения направления вращения рабочей оснастки при вворачивании/выворачивании крепежа.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гайковерт аккумуляторный Makita TW140DZ - стоимость товара 4840 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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