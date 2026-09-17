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Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIDH-BL-20-270, Li-Ion, 20 В, 26514 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIDH-BL-20-270, Li-Ion, 20 В, 26514

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Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIDH-BL-20-270, Li-Ion, 20 В, 26514 - фото 1
Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIDH-BL-20-270, Li-Ion, 20 В, 26514 - фото 2
Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIDH-BL-20-270, Li-Ion, 20 В, 26514 - фото 3
Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIDH-BL-20-270, Li-Ion, 20 В, 26514 - фото 4
Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIDH-BL-20-270, Li-Ion, 20 В, 26514 - фото 5
Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIDH-BL-20-270, Li-Ion, 20 В, 26514 - фото 6
Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIDH-BL-20-270, Li-Ion, 20 В, 26514 - фото 7
Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIDH-BL-20-270, Li-Ion, 20 В, 26514 - фото 8
Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIDH-BL-20-270, Li-Ion, 20 В, 26514 - фото 9
Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIDH-BL-20-270, Li-Ion, 20 В, 26514 - фото 10
Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIDH-BL-20-270, Li-Ion, 20 В, 26514 - фото 11
Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIDH-BL-20-270, Li-Ion, 20 В, 26514 - фото 12
Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIDH-BL-20-270, Li-Ion, 20 В, 26514 - фото 13
Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIDH-BL-20-270, Li-Ion, 20 В, 26514 - фото 14
Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIDH-BL-20-270, Li-Ion, 20 В, 26514 - фото 15
Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIDH-BL-20-270, Li-Ion, 20 В, 26514 - фото 16
Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIDH-BL-20-270, Li-Ion, 20 В, 26514 - фото 17
Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIDH-BL-20-270, Li-Ion, 20 В, 26514 - фото 18
Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIDH-BL-20-270, Li-Ion, 20 В, 26514 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
шестигранный (HEX 1/4)
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
270
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
3
Емкость аккумулятора
4000
  • Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIDH-BL-20-270, Li-Ion, 20 В, 26514 - фото 1
  • Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIDH-BL-20-270, Li-Ion, 20 В, 26514 - фото 2
  • Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIDH-BL-20-270, Li-Ion, 20 В, 26514 - фото 3
  • Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIDH-BL-20-270, Li-Ion, 20 В, 26514 - фото 4
  • Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIDH-BL-20-270, Li-Ion, 20 В, 26514 - фото 5
  • Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIDH-BL-20-270, Li-Ion, 20 В, 26514 - фото 6
  • Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIDH-BL-20-270, Li-Ion, 20 В, 26514 - фото 7
  • Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIDH-BL-20-270, Li-Ion, 20 В, 26514 - фото 8
  • Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIDH-BL-20-270, Li-Ion, 20 В, 26514 - фото 9
  • Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIDH-BL-20-270, Li-Ion, 20 В, 26514 - фото 10
  • Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIDH-BL-20-270, Li-Ion, 20 В, 26514 - фото 11
  • Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIDH-BL-20-270, Li-Ion, 20 В, 26514 - фото 12
  • Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIDH-BL-20-270, Li-Ion, 20 В, 26514 - фото 13
  • Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIDH-BL-20-270, Li-Ion, 20 В, 26514 - фото 14
  • Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIDH-BL-20-270, Li-Ion, 20 В, 26514 - фото 15
  • Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIDH-BL-20-270, Li-Ion, 20 В, 26514 - фото 16
  • Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIDH-BL-20-270, Li-Ion, 20 В, 26514 - фото 17
  • Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIDH-BL-20-270, Li-Ion, 20 В, 26514 - фото 18
  • Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIDH-BL-20-270, Li-Ion, 20 В, 26514 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 280 руб. 
В наличии
Код товара: 749136
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIDH-BL-20-270, Li-Ion, 20 В, 26514
6 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Частота вращения шпинделя
0-1500/0-2000/0-2500 об/мин
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
шестигранный (HEX 1/4)
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
270
Частота вращения шпинделя, об/мин
2500
Ударный механизм
да
Макс. количество ударов минуту
3500
Количество скоростей работы
3
Тормоз двигателя
да
Зарядное устройство в комплекте
да
Количество аккумуляторов
1
Емкость аккумулятора
4000
Напряжение аккумулятора, В
20
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIDH-BL-20-270, Li-Ion, 20 В, 26514

Аккумуляторный ударный винтоверт Denzel CIDH-BL-20-270 26514 с бесщеточным двигателем работает от аккумулятора Li-Ion 20 В и предназначен для работы с резьбовым крепежом: винтами, шурупами, гайками. Максимальный крутящий момент достигает 270 Н·м, что позволяет эффективно решать поставленные задачи. Частота вращения шпинделя плавно регулируется в пределах установленного диапазона путем изменения степени нажатия на клавишу выключателя — такое решение облегчает настройку оптимального режима работы. Ударный механизм позволяет успешно справляться с туго затянутым или заржавевшим крепежом.

Преимущества

Отзывы о товаре Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIDH-BL-20-270, Li-Ion, 20 В, 26514




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Частота вращения шпинделя
0-1500/0-2000/0-2500 об/мин
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
шестигранный (HEX 1/4)
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
270
Частота вращения шпинделя, об/мин
2500
Ударный механизм
да
Макс. количество ударов минуту
3500
Количество скоростей работы
3
Тормоз двигателя
да
Развернуть
Зарядное устройство в комплекте
да
Количество аккумуляторов
1
Емкость аккумулятора
4000
Напряжение аккумулятора, В
20
Страна производитель
Китай
Описание

Аккумуляторный ударный винтоверт Denzel CIDH-BL-20-270 26514 с бесщеточным двигателем работает от аккумулятора Li-Ion 20 В и предназначен для работы с резьбовым крепежом: винтами, шурупами, гайками. Максимальный крутящий момент достигает 270 Н·м, что позволяет эффективно решать поставленные задачи. Частота вращения шпинделя плавно регулируется в пределах установленного диапазона путем изменения степени нажатия на клавишу выключателя — такое решение облегчает настройку оптимального режима работы. Ударный механизм позволяет успешно справляться с туго затянутым или заржавевшим крепежом.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIDH-BL-20-270, Li-Ion, 20 В, 26514 - стоимость товара 6280 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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