Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIDH-BL-20-270, Li-Ion, 20 В, 26514
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Характеристики
Описание товара Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIDH-BL-20-270, Li-Ion, 20 В, 26514
Аккумуляторный ударный винтоверт Denzel CIDH-BL-20-270 26514 с бесщеточным двигателем работает от аккумулятора Li-Ion 20 В и предназначен для работы с резьбовым крепежом: винтами, шурупами, гайками. Максимальный крутящий момент достигает 270 Н·м, что позволяет эффективно решать поставленные задачи. Частота вращения шпинделя плавно регулируется в пределах установленного диапазона путем изменения степени нажатия на клавишу выключателя — такое решение облегчает настройку оптимального режима работы. Ударный механизм позволяет успешно справляться с туго затянутым или заржавевшим крепежом.
Преимущества
- Надежность — бесщеточный двигатель не требует сложного обслуживания, обеспечивает стабильную работу и высокую производительность в течение длительного времени.
- Тормоз свободного выбега — мгновенная остановка вращения шпинделя после выключения позволяет избежать излишней затяжки крепежа.
- 3 режима работы — частота вращения составляет 0-1500 / 0-2000 / 0-2500 об/мин, частота ударов — 0-2100 / 0-2800 / 0-3500 уд/мин.
- Удобное управление — для установки необходимого режима нужно нажать на кнопку выбора скорости, специальный индикатор отобразит выбранное значение.
- Функция реверса — можно мгновенно переходить от закручивания к откручиванию крепежа.
- Универсальность — аккумулятор Li-Ion емкостью 4 А·ч совместим со всеми инструментами единой платформы Denzel Power System 20V.
- Подсветка рабочей зоны — винтовертом можно работать даже при плохом освещении.
- Индикация заряда — можно легко определить, когда нужно подзарядить батарею.
- Класс защиты II — токопроводящие элементы надежно изолированы, что минимизирует риск поражения электрическим током.
- Блокировка случайного включения — двигатель не запустится, если переключатель реверса установлен в среднее положение.
- Оптимальная комплектация — винтоверт поставляется с аккумулятором и зарядным устройством, поэтому он полностью готов к использов
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские
Теги товара: бесщеточные
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Аккумуляторный ударный винтоверт Denzel CIDH-BL-20-270 26514 с бесщеточным двигателем работает от аккумулятора Li-Ion 20 В и предназначен для работы с резьбовым крепежом: винтами, шурупами, гайками. Максимальный крутящий момент достигает 270 Н·м, что позволяет эффективно решать поставленные задачи. Частота вращения шпинделя плавно регулируется в пределах установленного диапазона путем изменения степени нажатия на клавишу выключателя — такое решение облегчает настройку оптимального режима работы. Ударный механизм позволяет успешно справляться с туго затянутым или заржавевшим крепежом.
Преимущества
- Надежность — бесщеточный двигатель не требует сложного обслуживания, обеспечивает стабильную работу и высокую производительность в течение длительного времени.
- Тормоз свободного выбега — мгновенная остановка вращения шпинделя после выключения позволяет избежать излишней затяжки крепежа.
- 3 режима работы — частота вращения составляет 0-1500 / 0-2000 / 0-2500 об/мин, частота ударов — 0-2100 / 0-2800 / 0-3500 уд/мин.
- Удобное управление — для установки необходимого режима нужно нажать на кнопку выбора скорости, специальный индикатор отобразит выбранное значение.
- Функция реверса — можно мгновенно переходить от закручивания к откручиванию крепежа.
- Универсальность — аккумулятор Li-Ion емкостью 4 А·ч совместим со всеми инструментами единой платформы Denzel Power System 20V.
- Подсветка рабочей зоны — винтовертом можно работать даже при плохом освещении.
- Индикация заряда — можно легко определить, когда нужно подзарядить батарею.
- Класс защиты II — токопроводящие элементы надежно изолированы, что минимизирует риск поражения электрическим током.
- Блокировка случайного включения — двигатель не запустится, если переключатель реверса установлен в среднее положение.
- Оптимальная комплектация — винтоверт поставляется с аккумулятором и зарядным устройством, поэтому он полностью готов к использов
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские
Теги товара: бесщеточные
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