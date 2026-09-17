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Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-720 64260, 720 Н·м, 1/2?? купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-720 64260, 720 Н·м, 1/2??

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Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-720 64260, 720 Н·м, 1/2?? - фото 1
Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-720 64260, 720 Н·м, 1/2?? - фото 2
Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-720 64260, 720 Н·м, 1/2?? - фото 3
Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-720 64260, 720 Н·м, 1/2?? - фото 4
Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-720 64260, 720 Н·м, 1/2?? - фото 5
Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-720 64260, 720 Н·м, 1/2?? - фото 6
Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-720 64260, 720 Н·м, 1/2?? - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
1/2 дюйма
Максимальный крутящий момент
720
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
1
  • Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-720 64260, 720 Н·м, 1/2?? - фото 1
  • Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-720 64260, 720 Н·м, 1/2?? - фото 2
  • Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-720 64260, 720 Н·м, 1/2?? - фото 3
  • Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-720 64260, 720 Н·м, 1/2?? - фото 4
  • Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-720 64260, 720 Н·м, 1/2?? - фото 5
  • Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-720 64260, 720 Н·м, 1/2?? - фото 6
  • Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-720 64260, 720 Н·м, 1/2?? - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 880 руб. 
Начислим 95 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741717
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-720 64260, 720 Н·м, 1/2??
5 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Гайковерт
Частота вращения шпинделя
7000 об/мин
Тип патрона
1/2 дюйма
Максимальный крутящий момент
720
Частота вращения шпинделя, об/мин
7000
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
1
Габариты без упаковки
190х200 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, кг.
3.03

Описание товара Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-720 64260, 720 Н·м, 1/2??

Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-720 1/2", 720 Нм 64260 применяется при сборочных и разборочных операциях, установке автомобильных колес и т.д. Является незаменимым инструментом в автомастерской или на мебельном производстве. Точная регулировка. Степень затяжки болтов контролируется регулятором. Механизм Twin Hammer. Двойное ударное воздействие позволяет легко и быстро откручивать тугой крепеж.



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Отзывы о товаре Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-720 64260, 720 Н·м, 1/2??




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Гайковерт
Частота вращения шпинделя
7000 об/мин
Тип патрона
1/2 дюйма
Максимальный крутящий момент
720
Частота вращения шпинделя, об/мин
7000
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
1
Габариты без упаковки
190х200 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-720 1/2", 720 Нм 64260 применяется при сборочных и разборочных операциях, установке автомобильных колес и т.д. Является незаменимым инструментом в автомастерской или на мебельном производстве. Точная регулировка. Степень затяжки болтов контролируется регулятором. Механизм Twin Hammer. Двойное ударное воздействие позволяет легко и быстро откручивать тугой крепеж.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-720 64260, 720 Н·м, 1/2?? - стоимость товара 5880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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