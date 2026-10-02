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Пылесос садовый Зубр ЗПСЭ-3000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос садовый Зубр ЗПСЭ-3000

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Пылесос садовый Зубр ЗПСЭ-3000 - фото 1
Пылесос садовый Зубр ЗПСЭ-3000 - фото 2
Пылесос садовый Зубр ЗПСЭ-3000 - фото 3
Пылесос садовый Зубр ЗПСЭ-3000 - фото 4
Пылесос садовый Зубр ЗПСЭ-3000 - фото 5
Пылесос садовый Зубр ЗПСЭ-3000 - фото 6
Пылесос садовый Зубр ЗПСЭ-3000 - фото 7
Пылесос садовый Зубр ЗПСЭ-3000 - фото 8
Пылесос садовый Зубр ЗПСЭ-3000 - фото 9
Пылесос садовый Зубр ЗПСЭ-3000 - фото 10
Пылесос садовый Зубр ЗПСЭ-3000 - фото 11
Пылесос садовый Зубр ЗПСЭ-3000 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы садовые
Max объем воздуха, м?/ч
810
Объем мешка для мусора
45
  • Пылесос садовый Зубр ЗПСЭ-3000 - фото 1
  • Пылесос садовый Зубр ЗПСЭ-3000 - фото 2
  • Пылесос садовый Зубр ЗПСЭ-3000 - фото 3
  • Пылесос садовый Зубр ЗПСЭ-3000 - фото 4
  • Пылесос садовый Зубр ЗПСЭ-3000 - фото 5
  • Пылесос садовый Зубр ЗПСЭ-3000 - фото 6
  • Пылесос садовый Зубр ЗПСЭ-3000 - фото 7
  • Пылесос садовый Зубр ЗПСЭ-3000 - фото 8
  • Пылесос садовый Зубр ЗПСЭ-3000 - фото 9
  • Пылесос садовый Зубр ЗПСЭ-3000 - фото 10
  • Пылесос садовый Зубр ЗПСЭ-3000 - фото 11
  • Пылесос садовый Зубр ЗПСЭ-3000 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
4 240 руб.  5 975 руб. 
Начислим 68 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 265106
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пылесос садовый Зубр ЗПСЭ-3000
4 240 руб. -29%
5 975 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пылесосы садовые
Max объем воздуха, м?/ч
810
Мощность электрического двигателя
3
Объем мешка для мусора
45
С функцией измельчения
да
С функцией пылесоса
да
Питание электрического двигателя
от сети
Ширина, см
23.5
Высота, см
19
Размеры в упаковке, см
82х24х19
Вес, кг.
4

Описание товара Пылесос садовый Зубр ЗПСЭ-3000

Садовый электрический пылесос Зубр ЗПСЭ-3000 предназначен для сбора органического мусора, измельчения и для уборки приусадебного участка. Оснащен мусоросборником на 45 литров отходов. Имеет колесики на всасывающей трубе. Плечевой ремень обеспечивает комфорт при использования пылесоса.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини

Отзывы о товаре Пылесос садовый Зубр ЗПСЭ-3000




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пылесосы садовые
Max объем воздуха, м?/ч
810
Мощность электрического двигателя
3
Объем мешка для мусора
45
С функцией измельчения
да
С функцией пылесоса
да
Питание электрического двигателя
от сети
Ширина, см
23.5
Высота, см
19
Описание
Садовый электрический пылесос Зубр ЗПСЭ-3000 предназначен для сбора органического мусора, измельчения и для уборки приусадебного участка. Оснащен мусоросборником на 45 литров отходов. Имеет колесики на всасывающей трубе. Плечевой ремень обеспечивает комфорт при использования пылесоса.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос садовый Зубр ЗПСЭ-3000 - данный товар вы можете купить по цене 4240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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