Пылесос садовый Зубр ЗПСЭ-3000
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Пылесосы садовые
Max объем воздуха, м?/ч
810
Объем мешка для мусора
45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%4 240 руб. 5 975 руб.
В наличии
Код товара: 265106
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 240 руб. -29%
5 975 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесосы садовые
Max объем воздуха, м?/ч
810
Мощность электрического двигателя
3
Объем мешка для мусора
45
С функцией измельчения
да
С функцией пылесоса
да
Питание электрического двигателя
от сети
Ширина, см
23.5
Высота, см
19
Размеры в упаковке, см
82х24х19
Вес, кг.
4
Описание товара Пылесос садовый Зубр ЗПСЭ-3000
Садовый электрический пылесос Зубр ЗПСЭ-3000 предназначен для сбора органического мусора, измельчения и для уборки приусадебного участка. Оснащен мусоросборником на 45 литров отходов. Имеет колесики на всасывающей трубе. Плечевой ремень обеспечивает комфорт при использования пылесоса.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини
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Бренд
Тип товара
Пылесосы садовые
Max объем воздуха, м?/ч
810
Мощность электрического двигателя
3
Объем мешка для мусора
45
С функцией измельчения
да
С функцией пылесоса
да
Питание электрического двигателя
от сети
Ширина, см
23.5
Высота, см
19
Садовый электрический пылесос Зубр ЗПСЭ-3000 предназначен для сбора органического мусора, измельчения и для уборки приусадебного участка. Оснащен мусоросборником на 45 литров отходов. Имеет колесики на всасывающей трубе. Плечевой ремень обеспечивает комфорт при использования пылесоса.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини
Пылесос садовый Зубр ЗПСЭ-3000 - данный товар вы можете купить по цене 4240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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