Микроскоп стерео Микромед МС-1 вар.1A (1х/3х)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
стереоскопический
Тип насадки
бинокулярная
Подсветка
естественный свет
Диаметр окулярной трубки, мм
30.5 мм
Объективы с увеличением
1х, 3х
Оптическое увеличение
10x, 30x
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 264064
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
стереоскопический
ТНВЭД
9011800000
Чехол/сумка в комплекте
Да
Тип насадки
бинокулярная
Подсветка
естественный свет
Диаметр окулярной трубки, мм
30.5 мм
Объективы с увеличением
1х, 3х
Оптическое увеличение
10x, 30x
Предметный столик
Да
Материал корпуса
пластик
Габариты (ШxВxГ)
180х120х330
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
34х29х16
Вес, кг.
2
Описание товара Микроскоп стерео Микромед МС-1 вар.1A (1х/3х)
Микроскоп стерео Микромед МС-1 вар.1A 10541 предназначен для изучения объектов и выполнения разнообразных тонких работ, таких как препарирование, изучение горных пород и т.д. Конструкция визуальной насадки микроскопа позволяет выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (видеоокуляр в стандартную комплектацию не входит). Небольшой вес позволяет легко перемещать агрегат между столами в лаборатории. Модульность прибора позволяет использовать дополнительные аксессуары для расширения функционала.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
стереоскопический
ТНВЭД
9011800000
Чехол/сумка в комплекте
Да
Тип насадки
бинокулярная
Подсветка
естественный свет
Диаметр окулярной трубки, мм
30.5 мм
Объективы с увеличением
1х, 3х
Оптическое увеличение
10x, 30x
Предметный столик
Да
Материал корпуса
пластик
Развернуть
Габариты (ШxВxГ)
180х120х330
Страна производитель
Россия
Микроскоп стерео Микромед МС-1 вар.1A 10541 предназначен для изучения объектов и выполнения разнообразных тонких работ, таких как препарирование, изучение горных пород и т.д. Конструкция визуальной насадки микроскопа позволяет выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (видеоокуляр в стандартную комплектацию не входит). Небольшой вес позволяет легко перемещать агрегат между столами в лаборатории. Модульность прибора позволяет использовать дополнительные аксессуары для расширения функционала.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Микроскоп стерео Микромед МС-1 вар.1A (1х/3х) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Микроскоп стерео Микромед МС-1 вар.1A (1х/3х)