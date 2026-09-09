Микроскоп стерео Микромед МС-1 вар.2B (2х/4х)
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Характеристики
Описание товара Микроскоп стерео Микромед МС-1 вар.2B (2х/4х)
Микроскоп стереоскопический МИКРОМЕД МС-1 вар. 2В предназначен для наблюдения как объемных объектов, так и тонких пленочных объектов, а также выполнения разнообразных тонких работ: препарирования – в биологии, изучения образцов горных пород – в минералогии, выполнения различных технологических операций в полупроводниковой промышленности, а также в других областях науки и техники. Наблюдение может производиться как при искусственном, так и при естественном освещении в отраженном свете. Блок питания осветителя отраженного света встроен в основание микроскопа. Так же микроскоп можно укомплектовать осветителем из возможных дополнительных комплектующих. Микроскоп выпускается в различных вариантах исполнения, отличающихся увеличением объектива.Инструкция визуальной насадки микроскопа позволяет выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (видеоокуляр в стандартную комплектацию не входит). Видеоокуляр устанавливается в левый тубус микроскопа (тубус с диоптрийной подвижкой) вместо окуляра при помощи переходника 23,2 мм - 30,5 мм. С некоторыми моделями видекоокуляров переходник идет в комплекте. Если переходник не входит в комплект видеоокуляра, его нужно приобрести дополнительно. Расстояние от штатива до оптической оси - 90 мм. Максимальная высота исследуемого объекта - 40 мм
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