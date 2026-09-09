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Микроскоп биологический Микромед 1 (вар. 1-20) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроскоп биологический Микромед 1 (вар. 1-20)

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Микроскоп биологический Микромед 1 (вар. 1-20) - фото 1
Микроскоп биологический Микромед 1 (вар. 1-20) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
  • Микроскоп биологический Микромед 1 (вар. 1-20) - фото 1
  • Микроскоп биологический Микромед 1 (вар. 1-20) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 261647
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскопы
Размеры в упаковке, см
39х31х22
Вес, кг.
3.9

Описание товара Микроскоп биологический Микромед 1 (вар. 1-20)

Монокулярный микроскоп МИКРОМЕД 1 вар. 1-20 предназначен для наблюдения и морфологических исследований препаратов в проходящем свете по методу светлого поля, а также по методу темного поля с конденсором, поставляемым по дополнительному заказу. Микроскоп может быть использован в различных областях медицины, в биологии, ботанике, химии и других областях науки. Используется при диагностических исследованиях в клиниках и больницах, а также для учебных целей в высших и средних учебных заведениях. На микроскопе можно изучать окрашенные и неокрашенные биологические объекты в виде мазков и срезов. МИКРОМЕД 1 вар. 1-20 обеспечивает возможность вывода изображения в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (в комплект не входит). Видеоокуляр устанавливается в тубус микроскопа вместо окуляра. Микроскоп рассчитан на длину тубуса 160 мм, объективы стандарта DIN, парфокальная высота объективов 45 мм.

Отзывы о товаре Микроскоп биологический Микромед 1 (вар. 1-20)




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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскопы
Описание
Монокулярный микроскоп МИКРОМЕД 1 вар. 1-20 предназначен для наблюдения и морфологических исследований препаратов в проходящем свете по методу светлого поля, а также по методу темного поля с конденсором, поставляемым по дополнительному заказу. Микроскоп может быть использован в различных областях медицины, в биологии, ботанике, химии и других областях науки. Используется при диагностических исследованиях в клиниках и больницах, а также для учебных целей в высших и средних учебных заведениях. На микроскопе можно изучать окрашенные и неокрашенные биологические объекты в виде мазков и срезов. МИКРОМЕД 1 вар. 1-20 обеспечивает возможность вывода изображения в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (в комплект не входит). Видеоокуляр устанавливается в тубус микроскопа вместо окуляра. Микроскоп рассчитан на длину тубуса 160 мм, объективы стандарта DIN, парфокальная высота объективов 45 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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