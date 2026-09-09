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Крючок AM.PM Serenity A4035900 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Крючок AM.PM Serenity A4035900 хром

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Крючок AM.PM Serenity A4035900 хром - фото 1
Крючок AM.PM Serenity A4035900 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
  • Крючок AM.PM Serenity A4035900 хром - фото 1
  • Крючок AM.PM Serenity A4035900 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%
3 690 руб.  3 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 260969
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Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
24х14х6
Вес, г.
297

Описание товара Крючок AM.PM Serenity A4035900 хром

Крючки предназначены для подвешивания различных принадлежностей или полотенец. Выполнены из хромированного металла.

Отзывы о товаре Крючок AM.PM Serenity A4035900 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Крючки предназначены для подвешивания различных принадлежностей или полотенец. Выполнены из хромированного металла.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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