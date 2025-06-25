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Графический планшет Wacom Intuos Pro Small PTH-460K0B купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Графический планшет Wacom Intuos Pro Small PTH-460K0B

5 Отзывы
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Графический планшет Wacom Intuos Pro Small PTH-460K0B - фото 1
Графический планшет Wacom Intuos Pro Small PTH-460K0B - фото 2
Графический планшет Wacom Intuos Pro Small PTH-460K0B - фото 3
Графический планшет Wacom Intuos Pro Small PTH-460K0B - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Графические планшеты
  • Графический планшет Wacom Intuos Pro Small PTH-460K0B - фото 1
  • Графический планшет Wacom Intuos Pro Small PTH-460K0B - фото 2
  • Графический планшет Wacom Intuos Pro Small PTH-460K0B - фото 3
  • Графический планшет Wacom Intuos Pro Small PTH-460K0B - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 258815
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Характеристики

Бренд
Wacom
Тип товара
Графические планшеты
Активная область планшета (Ш х В), мм
269х170
Время отклика, точек в секунду
200
Интерфейс
USB
Количество уровней нажима
2048 уровней
Комплектация
планшет, диск с ПО, документация, набор кабелей для подключения, перо, пинцет для замены наконечника, подставка для пера, сменные наконечники
Особенности
пассивное перо
Поддерживаемые ОС
Mac OS, Windows
Разрешение датчика, lpi
5080
Способ ввода
перьевой
Тип подключения
беспроводной
Тип устройства
планшет с беспроводным пером
Формат
A6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х19х5
Вес, г.
987

Описание товара Графический планшет Wacom Intuos Pro Small PTH-460K0B

Творческие личности, профессионалы в рисовании и фотографии смогут использовать графический планшет Wacom Intuos Pro S для сложных творческих задач благодаря высокочувствительному беспроводному перу, имеющему восприимчивость к 2048 степеням нажатий и широкий диапазон наклонов. Доступен как сенсорный ввод, так и ввод посредством пера. Это предоставляет владельцу возможность делать записи пальцем. Двухметровый шнур можно отключить и использовать возможность беспроводной синхронизации – не допускается отдаленность от компьютера больше 10 метров. Имеется 6 клавиш ExpressKeys, которые способствуют ускорению творческого создания благодаря их функции запоминать отдельные для каждой программы-редактора или графического приложения задачи. Графический планшет Wacom Intuos Pro S весом 660 г имеет размеры 320.1x207.8x11.5 мм. Это компактный вариант, его комфортно транспортировать и удобно хранить на рабочем столе.

Отзывы о товаре Графический планшет Wacom Intuos Pro Small PTH-460K0B

Источник: Яндекс Маркет
25.06.2025
Марина

Достоинства:
цена, удобство, качество

Недостатки:
их нет

Комментарий:
Подарила сыну на день рождения — он в восторге! Рисует каждый день, освоился за пару часов. Планшет не требует сложных настроек, всё просто и понятно. Качество материалов отличное, ничего не скрипит и не люфтит. Покупкой довольна!
Источник: Яндекс Маркет
08.06.2025
Алексей Федоров

Достоинства:
качество

Недостатки:
нет

Комментарий:
Перешел на этот планшет с модели другого бренда — разница огромная! Перо очень отзывчивое, чувствует даже лёгкое нажатие. Работает быстро, без задержек. Материалы качественные, выглядит стильно. Отличный выбор для профессионалов и тех, кто хочет расти в цифровом искусстве
Источник: Яндекс Маркет
02.06.2025
Лена

Достоинства:
Легкий, удобный, цена!

Недостатки:
за время пользования не выявлено

Комментарий:
Покупала для учёбы и рисования. Очень понравилось, что планшет лёгкий и компактный — удобно брать с собой. Перо не скользит, линии получаются чёткие. Даже для новичка разобраться легко. Планшет стоит своих денег, ни разу не пожалела о покупке
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Анна

Достоинства:
Очень довольна планшетом! Перо чувствительное, рисовать удобно, рука быстро привыкла. Размер подошёл идеально — не занимает много места на столе, а рабочей поверхности хватает с головой. Всем советую для работы и творчества

Недостатки:
не обнаружила

Комментарий:
Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Сергей Левин

Достоинства:
Планшет отличный, использую для ретуши в Photoshop. Настроил под себя за пару минут, всё интуитивно понятно. Клавиши на корпусе реально ускоряют работу, а сенсорные жесты — это просто находка. Качество сборки на высоте, приятно держать в руках

Недостатки:
-

Комментарий:
Топ!



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Wacom
Тип товара
Графические планшеты
Активная область планшета (Ш х В), мм
269х170
Время отклика, точек в секунду
200
Интерфейс
USB
Количество уровней нажима
2048 уровней
Комплектация
планшет, диск с ПО, документация, набор кабелей для подключения, перо, пинцет для замены наконечника, подставка для пера, сменные наконечники
Особенности
пассивное перо
Поддерживаемые ОС
Mac OS, Windows
Разрешение датчика, lpi
5080
Способ ввода
перьевой
Тип подключения
беспроводной
Развернуть
Тип устройства
планшет с беспроводным пером
Формат
A6
Страна производитель
Китай
Описание
Творческие личности, профессионалы в рисовании и фотографии смогут использовать графический планшет Wacom Intuos Pro S для сложных творческих задач благодаря высокочувствительному беспроводному перу, имеющему восприимчивость к 2048 степеням нажатий и широкий диапазон наклонов. Доступен как сенсорный ввод, так и ввод посредством пера. Это предоставляет владельцу возможность делать записи пальцем. Двухметровый шнур можно отключить и использовать возможность беспроводной синхронизации – не допускается отдаленность от компьютера больше 10 метров. Имеется 6 клавиш ExpressKeys, которые способствуют ускорению творческого создания благодаря их функции запоминать отдельные для каждой программы-редактора или графического приложения задачи. Графический планшет Wacom Intuos Pro S весом 660 г имеет размеры 320.1x207.8x11.5 мм. Это компактный вариант, его комфортно транспортировать и удобно хранить на рабочем столе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2025
Марина

Достоинства:
цена, удобство, качество

Недостатки:
их нет

Комментарий:
Подарила сыну на день рождения — он в восторге! Рисует каждый день, освоился за пару часов. Планшет не требует сложных настроек, всё просто и понятно. Качество материалов отличное, ничего не скрипит и не люфтит. Покупкой довольна!
Источник: Яндекс Маркет
08.06.2025
Алексей Федоров

Достоинства:
качество

Недостатки:
нет

Комментарий:
Перешел на этот планшет с модели другого бренда — разница огромная! Перо очень отзывчивое, чувствует даже лёгкое нажатие. Работает быстро, без задержек. Материалы качественные, выглядит стильно. Отличный выбор для профессионалов и тех, кто хочет расти в цифровом искусстве
Источник: Яндекс Маркет
02.06.2025
Лена

Достоинства:
Легкий, удобный, цена!

Недостатки:
за время пользования не выявлено

Комментарий:
Покупала для учёбы и рисования. Очень понравилось, что планшет лёгкий и компактный — удобно брать с собой. Перо не скользит, линии получаются чёткие. Даже для новичка разобраться легко. Планшет стоит своих денег, ни разу не пожалела о покупке
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Анна

Достоинства:
Очень довольна планшетом! Перо чувствительное, рисовать удобно, рука быстро привыкла. Размер подошёл идеально — не занимает много места на столе, а рабочей поверхности хватает с головой. Всем советую для работы и творчества

Недостатки:
не обнаружила

Комментарий:
Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Сергей Левин

Достоинства:
Планшет отличный, использую для ретуши в Photoshop. Настроил под себя за пару минут, всё интуитивно понятно. Клавиши на корпусе реально ускоряют работу, а сенсорные жесты — это просто находка. Качество сборки на высоте, приятно держать в руках

Недостатки:
-

Комментарий:
Топ!


Графический планшет Wacom Intuos Pro Small PTH-460K0B - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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