Top.Mail.Ru
Микрофон Saramonic UwMic9 TX9+SPRX9 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Микрофон Saramonic UwMic9 TX9+SPRX9

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Микрофон Saramonic UwMic9 TX9+SPRX9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиосистема
Подключение
беспроводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 253216
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Радиосистема
Подключение
беспроводное
Комплектация
приемник, передатчик, держатель для смартфона
Питание
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х13х7
Вес, кг.
1

Описание товара Микрофон Saramonic UwMic9 TX9+SPRX9

Беспроводная радиосистема УВЧ для смартфонов. Один двухканальный приемник UwMic9 SPRX9 и один передатчик TX9 с петличкой. Приемник способен работать с 2 передатчиками одновременно. Двухканальный аудиомикшер с двумя входами 3.5мм. Комплект совместим с системой UwMic9. Выход на смартфон (3.5мм, Lightning и USB-C). Встроенная литиевая батарея. Может питаться и заряжаться от постоянного тока напряжением 5 В. Выход аудио с mini XLR на XLR. Легко читаемый ЖК-экран разъем 3.5мм для подключения наушников. Держатель для смартфона с рукояткой. Металлический прочный корпус.

Отзывы о товаре Микрофон Saramonic UwMic9 TX9+SPRX9




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Радиосистема
Подключение
беспроводное
Комплектация
приемник, передатчик, держатель для смартфона
Питание
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводная радиосистема УВЧ для смартфонов. Один двухканальный приемник UwMic9 SPRX9 и один передатчик TX9 с петличкой. Приемник способен работать с 2 передатчиками одновременно. Двухканальный аудиомикшер с двумя входами 3.5мм. Комплект совместим с системой UwMic9. Выход на смартфон (3.5мм, Lightning и USB-C). Встроенная литиевая батарея. Может питаться и заряжаться от постоянного тока напряжением 5 В. Выход аудио с mini XLR на XLR. Легко читаемый ЖК-экран разъем 3.5мм для подключения наушников. Держатель для смартфона с рукояткой. Металлический прочный корпус.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микрофон Saramonic UwMic9 TX9+SPRX9 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...