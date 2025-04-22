Гриль для сабвуфера ACV GR-L10 25см, хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетка защитная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%690 руб. 1 326 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 252710
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетка защитная
Дополнительно
материал - металл
Ширина, см
25
Размеры в упаковке, см
30х30х3
Вес, г.
100
Описание товара Гриль для сабвуфера ACV GR-L10 25см, хром
Декоративная решетка (гриль) для сабвуфера - это прекрасный и стильный внешний вид вашей акустической системы. Но это не главная роль решётки – основное предназначение, конечно же, защита сабвуфера от повреждений. Решётка довольно крепкая и может выдержать довольно сильное механическое воздействие, приняв удар на себя, избавив от повреждений аудиосистему.
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Декоративная решетка (гриль) для сабвуфера - это прекрасный и стильный внешний вид вашей акустической системы. Но это не главная роль решётки – основное предназначение, конечно же, защита сабвуфера от повреждений. Решётка довольно крепкая и может выдержать довольно сильное механическое воздействие, приняв удар на себя, избавив от повреждений аудиосистему.
Достоинства:
Комментарий:
Поставил на колонки Амфитон, защитить динамики от котов (10 дюймов). Пришлось обрезать концы.
Достоинства:
Комментарий:
На Opus 10 отлично. Тяжеленький наборчик, сталь. Белоруссия. Полностью стоит своих денег.
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит надежно и красиво.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный гриль мне понравился
Достоинства:
Комментарий:
Хороший,лаконичный гриль.Сделано качественно,не косо,не криво.Комплект полный.Такой уже покупал ранее.Магазин отправил моментально.Дошло вовремя.Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный гриль , и цена приемлемая!!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, крепкий, красивый гриль. Из минусов то, что не полностью защищает динамик, можно еще пару прутиков добавить сверху и снизу.
Достоинства:
Комментарий:
Достаточно крепкая конструкция.
Достоинства:
Комментарий:
Крепится легко,функцию свою выполняет.
Достоинства:
Комментарий:
На 10ку встал как родной качество норм
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо, позже загружу фото.
Достоинства:
Комментарий:
саб получился как заводской. Доволен.
Достоинства:
Комментарий:
на урал АК-10 подошло отлично.
Достоинства:
Комментарий:
На 8 ничего не нашёл толкового, пришлось брать на 10, но этот гриль и на 12 похоже пойдёт, в целом выглядит приятно, а главное довольно крепкий.
Достоинства:
Комментарий:
Было бы неплохо добавить фиксатор резьбы на болты. В целом конструкция оказалась достаточно увесистая, я не ожидал
Гриль для сабвуфера ACV GR-L10 25см, хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Гриль для сабвуфера ACV GR-L10 25см, хром
Достоинства:
Комментарий:
Поставил на колонки Амфитон, защитить динамики от котов (10 дюймов). Пришлось обрезать концы.
Достоинства:
Комментарий:
На Opus 10 отлично. Тяжеленький наборчик, сталь. Белоруссия. Полностью стоит своих денег.
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит надежно и красиво.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный гриль мне понравился
Достоинства:
Комментарий:
Хороший,лаконичный гриль.Сделано качественно,не косо,не криво.Комплект полный.Такой уже покупал ранее.Магазин отправил моментально.Дошло вовремя.Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный гриль , и цена приемлемая!!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, крепкий, красивый гриль. Из минусов то, что не полностью защищает динамик, можно еще пару прутиков добавить сверху и снизу.
Достоинства:
Комментарий:
Достаточно крепкая конструкция.
Достоинства:
Комментарий:
Крепится легко,функцию свою выполняет.
Достоинства:
Комментарий:
На 10ку встал как родной качество норм
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо, позже загружу фото.
Достоинства:
Комментарий:
саб получился как заводской. Доволен.
Достоинства:
Комментарий:
на урал АК-10 подошло отлично.
Достоинства:
Комментарий:
На 8 ничего не нашёл толкового, пришлось брать на 10, но этот гриль и на 12 похоже пойдёт, в целом выглядит приятно, а главное довольно крепкий.
Достоинства:
Комментарий:
Было бы неплохо добавить фиксатор резьбы на болты. В целом конструкция оказалась достаточно увесистая, я не ожидал