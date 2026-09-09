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Комплект приводов Sky-Watcher для монтировки EQ5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект приводов Sky-Watcher для монтировки EQ5

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Комплект приводов Sky-Watcher для монтировки EQ5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплект приводов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 251309
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Комплект приводов
Особенности
Пульт управления
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х19х6
Вес, кг.
1.2

Описание товара Комплект приводов Sky-Watcher для монтировки EQ5

Позволит значительно расширить возможности монтировки. Моторные приводы обеспечивают максимально ровное и плавное перемещение трубы, что особенно важно при астросъемке.

Отзывы о товаре Комплект приводов Sky-Watcher для монтировки EQ5




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Комплект приводов
Особенности
Пульт управления
Страна производитель
Китай
Описание
Позволит значительно расширить возможности монтировки. Моторные приводы обеспечивают максимально ровное и плавное перемещение трубы, что особенно важно при астросъемке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект приводов Sky-Watcher для монтировки EQ5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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