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Бинокль Veber Classic БПЦ 7*35 VL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль Veber Classic БПЦ 7*35 VL

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Бинокль Veber Classic БПЦ 7*35 VL - фото 1
Бинокль Veber Classic БПЦ 7*35 VL - фото 2
Бинокль Veber Classic БПЦ 7*35 VL - фото 3
Бинокль Veber Classic БПЦ 7*35 VL - фото 4
Бинокль Veber Classic БПЦ 7*35 VL - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Назначение
для наблюдений
Диаметр объектива
35
Увеличение
7x
Цвет корпуса
черный
  • Бинокль Veber Classic БПЦ 7*35 VL - фото 1
  • Бинокль Veber Classic БПЦ 7*35 VL - фото 2
  • Бинокль Veber Classic БПЦ 7*35 VL - фото 3
  • Бинокль Veber Classic БПЦ 7*35 VL - фото 4
  • Бинокль Veber Classic БПЦ 7*35 VL - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
3 950 руб.  5 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232482
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Назначение
для наблюдений
Диаметр объектива
35
Увеличение
7x
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х8
Вес, г.
800

Описание товара Бинокль Veber Classic БПЦ 7*35 VL

Увеличение 7х, диаметр объектива 35 мм. Классический «полевой» бинокль. Малые размеры и вес. Металлический корпус с отделкой искусственной кожей (VL), трудноистираемое оптическое покрытие линз и повышенная стойкость к ударам. Светосильный. Работает в ближних сумерках. Удобно использовать в перчатках, полужесткий кейс.

Отзывы о товаре Бинокль Veber Classic БПЦ 7*35 VL




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Назначение
для наблюдений
Диаметр объектива
35
Увеличение
7x
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Увеличение 7х, диаметр объектива 35 мм. Классический «полевой» бинокль. Малые размеры и вес. Металлический корпус с отделкой искусственной кожей (VL), трудноистираемое оптическое покрытие линз и повышенная стойкость к ударам. Светосильный. Работает в ближних сумерках. Удобно использовать в перчатках, полужесткий кейс.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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