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Бинокль Veber Classic БПЦ 7*50 VL

Артикул: 232481
Бинокль Veber Classic БПЦ 7*50 VL
3 550 руб. 
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+ 119 КэтКоинов
Артикул: 232481
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендVeber
Тип товараБинокли
Увеличение7x
Диаметр объектива50 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусачерный
Вес, гр720
Бинокль Veber Classic БПЦ 7х50 VL – классическая модель для тех, кто ценит качество и удобство, но не планирует тратить большую сумму на бинокль. Объективы с большой апертурой в 50 мм позволяют использовать данную модель не только в солнечную погоду, но и в туманную или даже в сумерки. Это возможно благодаря тому, что широкие объективы собирают довольно много света. А увеличение в 7 крат позволят рассмотреть удаленные объекты «с рук». Бинокль оснащен широким обрезиненным барабаном центральной фокусировки для максимального удобства подстройки фокуса – для того, чтобы навести резкость в обоих окулярах одновременно, вам потребуется совершить только одно движение. Корпус изготовлен из прочного сплава цинка и алюминия и имеет прорезиненное покрытие «под кожу». Такое покрытие приятно на ощупь и защитит ваш прибор от проникновения внутрь влаги и пыли.


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Самовывоз невозможен
Бинокль Veber Classic БПЦ 7*50 VL - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3550 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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