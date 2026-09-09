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Бинокль Veber Classic БПЦ 7*50 VL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль Veber Classic БПЦ 7*50 VL

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Бинокль Veber Classic БПЦ 7*50 VL
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
4 110 руб.  6 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232481
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х21х9
Вес, г.
900

Описание товара Бинокль Veber Classic БПЦ 7*50 VL

Бинокль Veber Classic БПЦ 7х50 VL – классическая модель для тех, кто ценит качество и удобство, но не планирует тратить большую сумму на бинокль. Объективы с большой апертурой в 50 мм позволяют использовать данную модель не только в солнечную погоду, но и в туманную или даже в сумерки. Это возможно благодаря тому, что широкие объективы собирают довольно много света. А увеличение в 7 крат позволят рассмотреть удаленные объекты «с рук». Бинокль оснащен широким обрезиненным барабаном центральной фокусировки для максимального удобства подстройки фокуса – для того, чтобы навести резкость в обоих окулярах одновременно, вам потребуется совершить только одно движение. Корпус изготовлен из прочного сплава цинка и алюминия и имеет прорезиненное покрытие «под кожу». Такое покрытие приятно на ощупь и защитит ваш прибор от проникновения внутрь влаги и пыли.

Отзывы о товаре Бинокль Veber Classic БПЦ 7*50 VL




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль Veber Classic БПЦ 7х50 VL – классическая модель для тех, кто ценит качество и удобство, но не планирует тратить большую сумму на бинокль. Объективы с большой апертурой в 50 мм позволяют использовать данную модель не только в солнечную погоду, но и в туманную или даже в сумерки. Это возможно благодаря тому, что широкие объективы собирают довольно много света. А увеличение в 7 крат позволят рассмотреть удаленные объекты «с рук». Бинокль оснащен широким обрезиненным барабаном центральной фокусировки для максимального удобства подстройки фокуса – для того, чтобы навести резкость в обоих окулярах одновременно, вам потребуется совершить только одно движение. Корпус изготовлен из прочного сплава цинка и алюминия и имеет прорезиненное покрытие «под кожу». Такое покрытие приятно на ощупь и защитит ваш прибор от проникновения внутрь влаги и пыли.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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