Бинокль Veber Classic БПЦ 7*50 VL

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
4 110 руб.
6 390
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232481
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Бинокль Veber Classic БПЦ 7х50 VL – классическая модель для тех, кто ценит качество и удобство, но не планирует тратить большую сумму на бинокль. Объективы с большой апертурой в 50 мм позволяют использовать данную модель не только в солнечную погоду, но и в туманную или даже в сумерки. Это возможно благодаря тому, что широкие объективы собирают довольно много света. А увеличение в 7 крат позволят рассмотреть удаленные объекты «с рук». Бинокль оснащен широким обрезиненным барабаном центральной фокусировки для максимального удобства подстройки фокуса – для того, чтобы навести резкость в обоих окулярах одновременно, вам потребуется совершить только одно движение. Корпус изготовлен из прочного сплава цинка и алюминия и имеет прорезиненное покрытие «под кожу». Такое покрытие приятно на ощупь и защитит ваш прибор от проникновения внутрь влаги и пыли.
Бинокль Veber Classic БПЦ 7х50 VL – классическая модель для тех, кто ценит качество и удобство, но не планирует тратить большую сумму на бинокль. Объективы с большой апертурой в 50 мм позволяют использовать данную модель не только в солнечную погоду, но и в туманную или даже в сумерки. Это возможно благодаря тому, что широкие объективы собирают довольно много света. А увеличение в 7 крат позволят рассмотреть удаленные объекты «с рук». Бинокль оснащен широким обрезиненным барабаном центральной фокусировки для максимального удобства подстройки фокуса – для того, чтобы навести резкость в обоих окулярах одновременно, вам потребуется совершить только одно движение. Корпус изготовлен из прочного сплава цинка и алюминия и имеет прорезиненное покрытие «под кожу». Такое покрытие приятно на ощупь и защитит ваш прибор от проникновения внутрь влаги и пыли.
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