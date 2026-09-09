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Бинокль Veber Classic БПЦ 8*30 VL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль Veber Classic БПЦ 8*30 VL

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Бинокль Veber Classic БПЦ 8*30 VL - фото 1
Бинокль Veber Classic БПЦ 8*30 VL - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
  • Бинокль Veber Classic БПЦ 8*30 VL - фото 1
  • Бинокль Veber Classic БПЦ 8*30 VL - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232480
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х18х9
Вес, г.
900

Описание товара Бинокль Veber Classic БПЦ 8*30 VL

«Артиллерийский», «военный» - это всегда бинокль типа БПЦ 8x30 Veber Classic - его широкий угол обхзора, малые размеры и вес позволяют обнаружить и уверенно сопровождать цель. Модель БПЦ 8x30 VL черный имеет металлический корпус и трудноистираемое оптическое покрытие линз, повышенную стойкость к ударам. Удобно использовать в перчатках.

Отзывы о товаре Бинокль Veber Classic БПЦ 8*30 VL




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Описание
«Артиллерийский», «военный» - это всегда бинокль типа БПЦ 8x30 Veber Classic - его широкий угол обхзора, малые размеры и вес позволяют обнаружить и уверенно сопровождать цель. Модель БПЦ 8x30 VL черный имеет металлический корпус и трудноистираемое оптическое покрытие линз, повышенную стойкость к ударам. Удобно использовать в перчатках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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